Von Sabine Geschwill

Leimen. Als leidenschaftlicher Wanderer kennt sich Georg Riemann mit Wanderkarten und Kompass bestens aus. Und dieses Wissen wollte er nun 15 Mädchen und Jungen weitergeben. Für das Ferienangebot hatte er mit Hans und Christa Schwegmann und Gudula Weigel-Riemann von der "Lokalen Agenda" oben am Rande des Stadtwalds beim Naturfreundehaus gute Vorarbeit geleistet. Auf einem Tisch lag alles, was man für einen Wandertag in der Natur braucht: ein Globus nebst dickem Weltatlas, verschiedene Land- und Wanderkarten und einen Magnet-Kompass.

Bevor die Gruppe losmarschierte, gab es also erst einmal einen theoretischen Teil. Dabei stellte Riemann den Kindern einige knifflige Fragen, die mathematisches oder physikalisches Wissen voraussetzten. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um sich in der Natur zurechtzufinden? Die Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen: Sterne, Sonne, Windrose, eine Uhr mit Zeigern oder auch ganz modern Smartphones mit GPS. Im Wald könne man sich auch am Moosbewuchs der Bäume orientieren, damit die Wetterseite erkennen und die ungefähre Himmelsrichtung ausmachen.

Mit Karte und Kompass, so Georg Riemann, finde man ganz sicher den Weg durch die Natur. Doch um eine Wanderkarte richtig lesen zu können, braucht es eine gewisse Vorkenntnis. Deutsche Wanderkarten sind so ausgelegt, dass in aufgefaltetem Zustand oben Norden und unten Süden ist. Bei anderen Wanderkarten zeigt eine Windrose die Himmelsrichtung an.

Riemann erklärte die Legende einer Wanderkarte, ging näher auf die Umrechnungsmaße ein, erläuterte die verschiedenen Wanderwegfarben und zeigte, wie man anhand von Höhenlinien abschätzen kann, ob ein Weg durch steiles oder flaches Gelände führt.

Danach kam der Magnet-Kompass zum Einsatz. Aufgrund des Erdmagnetfeldes lässt sich mit ihm die magnetische Nordrichtung bestimmen und daraus alle anderen Himmelsrichtungen ableiten. Da die Nadel eines funktionstüchtigen Kompasses ziemlich genau nach Norden zeigt, könne man mithilfe der Kartenlängslinien jede Wanderkarte "einnorden". Dazu müssen Kartenlinie und Kompassnadel übereinstimmen.

Versucht man die Himmelsrichtung mit Hilfe von Sonnenstand und Analoguhr zu bestimmen, dann dürfe man während der Sommerzeitphase nicht vergessen, eine Stunde zurückzurechnen.

Nach der Theorie kam die Praxis: In zwei Gruppen aufgeteilt ging es mit den Wanderkarten in der Hand los. Auf markierten Wanderwegen wurde marschiert. Ziel der Ferienkinder war die Hirschgrundhütte, wo auf die jungen Wanderer eine Stärkung wartete.