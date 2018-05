Von Sabine Geschwill

Leimen. Kunstlehrerin Gisela Sieron gelang es, die Ausstellung "Rechenkunst" ins Kurpfalz-Centrum zu holen. Diese ist ein Kooperationsprojekt des Kunstvereins Leimen und der Otto-Graf-Realschule, das Schüler inspirieren soll. Acht Künstler befassen sich in ihren Werken unter anderem mit Zeit, Raum, Mathematik und der Welt der Zahlen im Allgemeinen. Sie geben dabei dem Betrachter in unterschiedlichsten Ansätzen neue Denkanstöße. 2011 wurde die von Paul M. Kästner kuratierte Ausstellung bereits in Magdeburg gezeigt und ist bis zur Finissage am 2. Februar im Kurpfalz-Centrum zu sehen.

Als Rektor der Otto-Graf-Realschule und Kooperationspartner der Ausstellung richtete Martin Albrecht Worte des Dankes an den Kunstverein. Durch solche Projekte hätten Schüler die Möglichkeit, sich entsprechend dem Profil der Schule künstlerisch zu entwickeln.

Mit einer treffenden Darbietung wurden die Vernissagebesucher von Peter Sieron auf die Ausstellungsthematik eingestimmt. Bei der Ausstellung geht es nicht um pures Rechnen oder blanke Zahlen, sondern vielmehr um Hoffnungen, Sehnsüchte, neue Blickwinkel und Perspektiven. Die Motivebene der Künstler kann gesellschafts- oder finanzkritisch sein, kann sich auf das kleine Einmaleins oder römische und arabische Bezifferungen beziehen, oder sich künstlerisch mit Ein-Euro- und "Kein-Euro-Jobs" auseinandersetzen. Die Künstler stellen nicht das Berechenbare in den Vordergrund, sondern die Zone dazwischen, zwischen Ordnung und Chaos.

In seinem Grußwort zollte Stadtrat Ralf Frühwirt den Künstlern und ihren Werken Respekt. Anhand der Exponate könne man schnell erkennen: "Kunst kommt von Können." Näher beleuchtet wurden die einzelnen Künstler und ihre Werke von Lothar Binding. Der SPD-Bundestagsabgeordnete zeigte sich als Mathematiker prädestiniert für dieses Ausstellungsthema. Er lenkte den Blick auf die acht Künstler, die auf drei Ebenen im Kurpfalz-Centrum ihre Werke präsentieren.

Auf der linken Seite des Atriums findet man eine Zeichenserie von Dirk Klomann. Seine Malerei zeigt sich als eine konsequent naive Gestaltungshaltung mit kindlich schlichten, aber aussagekräftigen Motiven. In gleicher Richtung hängen Collagen mit Titeln wie "Pythagoras in Sizilien" von Rolf Schneider. Auf der rechten Atriumseite sind vier Werke von Helga von Jena zu sehen. Ihre Farbordnungen sind Bezifferungen mit unterschiedlichen Farbflächen, die als Koordinaten komplexer Zahlenräume aufgefasst werden können.

In der Mitte des Raumes sticht eine Installation aus Bienenwachs, Metallgaze und Glas von Lynn Schoene ins Auge. Links im ersten Obergeschoss präsentiert sich Schoene mit zwei großformatigen Mischtechnikwerken auf Leinwand, in denen Zifferblätter einer Uhr durchscheinen. Direkt gegenüber kann man die Fotografien und Detailaufnahmen von Milan Chlumsky bewundern. Ebenso findet man dort acht Bilder aus der Serie "Lottoscheine" von Klaus Staeck, der damit das Lottospiel als Lebensspiellüge aufs Korn nimmt.

Das zweite Obergeschoss gehört Paul M. Kästner. Seine Bilder, die Titel tragen wie "Abzählen: Eins", erinnern an schlecht gewischte Schultafeln. Er kann alles in Rechnung stellen, auch ganz hohe Mathematik, aber die verschwindet im Tafelbild. Die Kunst des Rechnens ist das Verschwinden des Rechnens im schönen Schein des Bildes. Musikalisch wurde die Vernissage von Tim Fuhrmann begleitet.