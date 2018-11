Von Roland Fink

Leimen. Ende 2016 könnte eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Leimen bezugsfertig sein. Und die Chancen stehen gut, diesen ambitionierten Zeitplan einhalten zu können. Die Große Kreisstadt hatte zur ersten Information zu dem Projekt die Bevölkerung ins Bürgerhaus geladen. Das Interesse war groß, von Widerständen nicht die Rede. Im Gegenteil: In Leimen wurden bereits Erfahrungen mit der Unterbringung von Asylsuchenden gemacht und Ehrenamtliche sind in diesem Bereich mit tätig.

Wohnraum für 150 neue Plätze werden bei der ab nächstem Jahr geltenden Vorgabe mit sieben Quadratmetern pro Person geschaffen. Das Grundstück liegt am Badener Platz, eingebettet südlich hinter dem Friedrichstift und der Geschäftsstelle des Badischen Sportschützenverbandes, in Sichtweite der "Pro Seniore Residenz" sowie zwischen Jahn-straße und Markgrafenstraße.

Der Rhein-Neckar-Kreis steht in der Pflicht, weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu finden oder zu schaffen. "Die Zahl der Asylsuchenden, die wir von der Landeserstaufnahmestelle aus Karlsruhe zugeteilt bekommen, hat sich jährlich verdoppelt, wir rechnen mit etwa 3000 Menschen in diesem Jahr." Das stellte der Vertreter des Landrates, Joachim Bauer, fest.

Der Landkreis wird an der Jahnstraße auf der Fläche eines gültigen Bebauungsplans menschenwürdige Unterkünfte schaffen, wie dies Andreas Häffner vom "Eigenbetrieb Bau und Vermögen" des Kreises bekanntmachte. Eine Wohneinheit mit Küche, Bad und WC wird etwa 100 Quadratmeter umfassen. An den fünfgeschossigen Bau wird eine zentrale Freifläche angrenzen, ein Technikgebäude wird ebenso errichtet wie Büros für die Verwaltung und Lagerräume im Erdgeschoss. Über einen Gemeinschaftsraum wird noch diskutiert. "Wir werden konventionell bauen, mit Pultdach bei einer Gebäudehöhe von 16 Metern", so Häffner.

Waren es im Jahr 2007 noch bundesweit 20 000 Flüchtlinge, so sind es aktuell 400 000, stellte Stefan Becker vom Rhein-Neckar-Kreis fest. Während er die Zahlen belegte, berichtete sein Kollege Christoph Kölmel über seine Erfahrungen mit den Menschen in den Unterkünften. "Das ist alles neu hier, begonnen von den sanitären Anlagen bis zum Arztbesuch oder zum Einkaufen", so der Sozialarbeiter.

Über die Arbeit der 15 Helferinnen und Helfer der Flüchtlingshilfe berichtete Gudula Weigel-Riemann. Zusammen mit Pfarrer Steffen Groß arbeiten die Ehrenamtlichen mit und für die Asylsuchenden in der Johannes-Reidel-Straße. Hier hat der Kreis bereits eine ehemalige Gaststätte angemietet und dort sieben Familien mit insgesamt 44 Personen untergebracht. "Wird hier auch nicht geschossen?", wurden die Helfer schon gefragt, wenn Asylsuchende auf Behördengänge begleitet werden. "Viele Menschen sind traumatisiert, ängstlich, wir arbeiten aber vor allem mit den Kindern", wurde berichtet. Das Erlernen der deutschen Sprache sei das Hauptproblem, ebenso das Dolmetschen.

Die Stadt Leimen wird ihren Anteil mit zur Unterbringung leisten, betonte Oberbürgermeister Wolfgang Ernst. Und "jede sinnvolle Frage ist willkommen", forderte der Oberbürgermeister seine Bürgerschaft auf. Dabei wurde geäußert, dass eine dezentrale Unterbringung doch für die Integration sinnvoller wäre, als alles geballt auf engem Raum (Diskussion siehe auch weiterer Artikel unten). Was jedoch Schwierigkeiten bei der Organisation und der Verwaltung bedeute. "Wir können das heute kaum noch bewältigen", so Stefan Becker vom Kreis. Zudem seien die Asylsuchenden gesetzlich verpflichtet, in den Gemeinschaftsunterbringungen bis zur Anschlussunterbringung in den Gemeinden zu wohnen.