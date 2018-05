Leimen. (pol/rl) Bei einem Frontalzusammenstoß um 6.30 Uhr auf der B 3 in Höhe der Auffahrt Leimen-St. Ilgen wurden am Donnerstagmorgen eine Fahrerin und ein Fahrer schwer verletzt. Eine 51-jährige Autofahrerin war auf dem Weg in Richtung Wiesloch auf die Bundesstraße aufgefahren, als sie vermutlich auf der nassen Straße bei zu hoher Geschwindigkeit ins Rutschen geriet und in den Gegenverkehr schleuderte. Dabei stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 59-jährigen Fahrers zusammen, der in Richtung Heidelberg unterwegs war. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt, wurden die beiden Schwerverletzen per Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 15.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war die B 3 in beide Richtungen bis 8.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die jeweiligen Anschlussstellen Leimen-St. Ilgen umgeleitet. Auf den Umleitungsstrecken kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Staus.