Leimen. (fre) In Zeiten von allgegenwärtigen Preissteigerungen gibt es hin und wieder auch freudige Überraschungen. So für Leimens Gemeinderat. Der Grund: Bei der von der Stadt zu zahlenden Refinanzierung der Straßenbahnlinie 23, die Leimen mit Heidelberg verbindet, konnte für das Jahr 2014 eine Senkung des zu zahlenden Preises für den sogenannten Nutzzugkilometer um zehn Cent auf 6,66 Euro ausgehandelt werden.

Billig kommt die Straßenbahnanbindung die Stadt dennoch nicht: 1,112 Millionen Euro sind für dieses ÖPNV-Angebot im Haushalt 2014 reserviert, das Oberbürgermeister Wolfgang Ernst als vorzüglich bezeichnete.

Und billig wird dieses Angebot mit Blick in die Zukunft auch nicht werden. In den Folgejahren stehen auch in Leimen größere Investitionen in die Straßenbahn an - so auch im Bereich der Römerstraße. Diese werden, davon geht OB Wolfgang Ernst aus, die Kosten für die Straßenbahnanbindung wohl eher wieder steigen lassen.

Jenseits der Kosten für die reinen Nutzzugkilometer, die zunächst den städtischen Haushalt belasten, werden derartige Investitionen auch jeden einzelnen Bürger treffen. Und zwar über die Gebührenhaushalte von Wasserwerk und Abwasserbeseitigung.

Um die für 2015 geplanten Straßenbahnsanierungen in der Römerstraße überhaupt bewerkstelligen zu können, müssen die genannten städtischen Eigenbetriebe durch Erneuerung und Verlegung der entsprechenden Versorgungsstränge schon im nächsten Jahr "vorpreschen". So formulierte es der zuständige Betriebsleiter Rudi Kuhn im Gemeinderat. Dieses "Vorpreschen" beziffert sich auf über eine Million Euro. Und dieses Geld wird seinerseits wieder auf die Wasser- und Abwassergebühren umgelegt.