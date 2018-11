Leimen-St. Ilgen. (fi) Besser hätte es nicht sein können: Die Bahnfahrkarte in der Tasche, den Besuch in Norddeutschland für eine Woche bei der Schwester angekündigt und vor dem Bahnhof in St. Ilgen sogar noch ein freier Parkplatz. Die Gaibergerin fährt sonst nur selten mit der Bahn, das Ticket wurde am Computer ausgedruckt und das Angebot zum "Park & Ride" in St. Ilgen genutzt.

So weit, so gut. Keine fünf Tage nach der Rückkehr lag allerdings ein Schreiben der Stadt Leimen im Briefkasten: eine Verwarnung mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro wegen Parkens auf einem Parkplatz, auf dem dies verboten war. Angeführt zur Begründung werden die Verkehrszeichen 314 und das Zusatzzeichen 316. Erstes kennzeichnet einen Parkplatz mit dem "weißen P auf blauem Grund", Nummer 316 bedeutet "Park and ride", also Parken und mit dem ÖPNV weiterfahren. Unter dem "P+R"-Schild ist in St. Ilgen jedoch noch ein zusätzlicher Hinweis angebracht, dass die Parkberechtigung gegen Vorlage eines gültigen Fahrausweises während der üblichen Öffnungszeiten beispielsweise in den Rathäusern in Leimen und Sandhausen, im Bürgeramt in St. Ilgen oder im Kiosk am S-Bahnhof erhältlich ist.

"Natürlich haben wir die Verwarnung nicht gezahlt", berichtet die Familie aus Gaiberg. Stattdessen wurde eifrig im Internet recherchiert und festgestellt, dass das Schild "P+R" im Jahr 1972 in den Katalog aufgenommen wurde, 2013 aber wieder daraus gestrichen wurde. Ein umfangreicher E-Mail-Verkehr mit dem Ordnungsamt der Stadt Leimen folgte. Es wird darauf hingewiesen, dass die Aussteller eines Parkausweises am späten Abend oder an Sonn- und Feiertagen gar nicht geöffnet haben. Weiter wird die kleingedruckte Schrift des Zusatzschildes gerügt, "das im Vorbeifahren nicht lesbar ist, während die größere Überschrift sogar ausdrücklich das Parken für ÖPNV-Nutzer erlaubt". Das Zeichen 316 verbiete eben nicht das Parken, sondern lade im Gegenteil dazu ein, so der Vorwurf der Gaiberger gegen die Stadt. Außerdem sei der Text auf der Verwarnung schlichtweg falsch, weil kein Verkehrszeichen 314 auf dem Platz vorhanden sei.

Und das Ende der Diskussion? "Wir haben ihre Fahrkarte bekommen und sehen ausnahmsweise von einem Bußgeldverfahren ab", heißt es in der Antwort des Ordnungsamtes der Stadt.