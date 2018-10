Von Thomas Frenzel

Leimen. Nein, es wurde kein stundenzehrender Abstimmungsmarathon. Die konstituierende Sitzung, zu der sich der am 25. Mai neu gewählte Gemeinderat am Donnerstagabend in der Aula der Fritz-Zugck-Halle eingefunden hatte, war quer durch die Fraktionen erkennbar gut vorbereitet worden. Ob ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreter, ob Ausschüsse oder die Entsendung in Aufsichtsräte und Zweckverbände - bis auf eine einzige Enthaltung gingen alle Besetzungen einstimmig über die Bühne. Auch jene, die selbst zur Wahl standen, stimmten einhellig mit. Womit diese konstituierende Sitzung einen gefühlten Rekord aufstellte: Nach nur 58-minütiger Dauer konnte Oberbürgermeister Wolfgang Ernst den öffentlichen Teil beenden und eine Sitzungspause einlegen.

Zuvor und noch vor der gemeinsamen Verpflichtung aufs kommunalpolitische Ehrenamt, bei der sich Gemeinderat und Zuhörer feierlich von ihren Sitzen erhoben, hatte der OB die neue Ratsrunde auf deren Funktion als demokratisch gewähltes Hauptorgan der Stadt eingeschworen. "Gewissenhaft und verantwortungsbewusst, uneigennützig und ordnungsgemäß" habe jede einzelne Stadträtin und jeder einzelne Stadtrat sein Amt auszufüllen und dabei stets die Interessen und das Wohl der Stadt und ihrer Bürgerschaft zu beachten. Wie die Stadtverwaltung, für die der OB eine vertrauensvolle Zusammenarbeit anbot, sei der Gemeinderat an die Gesetze gebunden. Jenseits der gesetzlichen Vorschriften seien die Räte aber frei: "An Weisungen und Aufträge, in irgendeiner Weise abzustimmen, sind Sie nicht gebunden."

Dies war nicht nur, aber vor allem an die neuen Gesichter im Gemeinderat gerichtet, der nur noch über 26 Bürgervertreter verfügt, statt zuvor noch 32. Und neue Gesichter gab es schon ein paar: Mit Ulrike Eckl, Anja Sauerzapf und Claudia Schwörer waren es gleich drei Frauen in der achtköpfigen CDU-Fraktion. Neues fünftes Mitglied der GALL-Fraktion wurde der Leimener Grünen-Chef Sahin Karaaslan. Neu bei den vier Freien Wählern ist Mathias Kurz. Sowohl die sechs SPD-Vertreter als auch die drei FDP-Räte gehörten schon dem bislang amtierenden Gemeinderat an.

Wie eingangs erwähnt, wurden die Personalien flugs abgehakt. Zu ehrenamtlichen Bürgermeisterstellvertretern wurden Richard Bader (CDU), Dr. Peter Sandner (SPD), Michael Reinig (GALL), Dieter Sterzenbach (FW) und Bruno Lindenbach gewählt. In der Sitzungsunterlage war nachzulesen, dass es sich hierbei lediglich um eine reine Verhinderungsvertretung handle für den Fall, dass sowohl der OB, als auch Bürgermeisterin Claudia Felden als ständige OB-Vertretung verhindert sein könnten.

Nicht minder schnell wurden die Ausschüsse besetzt, denen der OB kraft Amtes vorsitzt. Noch der alte Gemeinderat hatte die Anzahl der Ausschussmandate auf zwölf reduziert und festgelegt, dass im Verhinderungsfall jedes Fraktionsmitglied die Stellvertretung übernehmen könne. Das machte die Wahl einfach.