Von Sabine Geschwill

Leimen. Wenn Glühwein- und Bratwurstduft über den Georgiplatz ziehen, dann ist die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarkts nicht mehr weit. Bei dieser sorgte am Samstagnachmittag der evangelische Posaunenchor für eine weihnachtliche Einstimmung. Er ließ unter der Leitung von Michael A. Müller etwa "Tochter Zion" erklingen. Der Kinderchor der Musikschule Leimen bezauberte zusammen mit Nicole Staber und instrumentaler Begleitung. Die Kleinen stimmten das fröhliche Lied "In der Weihnachtsbäckerei" an und versuchten hernach mit "Nikolaus, komm in unser Haus!" den Gabenbringer herbeizulocken - und das gelang. Mit gut gefülltem Geschenkesack kam er heran marschiert und beschenkte jedes Kind mit einem Adventskalender. Angesichts der schönen Programmbeiträge auf der kleinen Bühne und der vielen Angebote in den Buden der Vereine und Gewerbetreibenden erklärte Oberbürgermeister Wolfgang Ernst: "Weihnachten kann kommen!"

Nach vielen Jahren der Pause war erstmalig wieder die Schützengesellschaft mit einer Hütte dabei. "Wir haben eine sehr aktive Vereinsjugend, die gerne mitmachen wollte", erklärte Oberschützenmeister Karl-Hans Mokrusch. Die Vorstandschaft unterstützte das Vorhaben und war nun sehr gespannt, wie das Angebot bei den Besuchern ankam.

Die Spezialität des Gesangvereins Liedertafel waren verschiedene Crêpes sowie Nussecken und Rumkugeln aus eigener Fertigung. Die Jugendfeuerwehr punktet seit Jahren mit ihren lecker zubereiteten "Champignons in Knoblauchsoße". Gleich nebenan hatten die Basteldamen der Feuerwehr wieder Adventskränze und Weihnachtsgestecke sowie tolle Handarbeiten dabei. Feine Marmeladen, Kräuteressige und Kräuteröle boten die Gartenfreunde Probsterwald. Beim Touristenverein "Die Naturfreunde" gab es unter anderem Salzweck mit Hausmacher Wurst. Immer gefragt sind die Grillwürstchen und die selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen des Karnevalclubs Frösche. Und ganz lecker war der frisch gebackene Flammkuchen des VFB Leimen. Beliebt war auch die Tombola des Gewerbeverbandes "Leimen Aktiv". Die Hauptpreise reichten vom Mountainbike über einen Flachbild-Fernseher bis hin zur Familien-Jahreskarte für den Bäderpark.Von der Tombola profitieren wird der ökumenische Hospizdienst Leimen-Nußloch-Sandhausen.

Die Organisatoren um Uwe Sulzer prämierten zusammen mit Hauptamtsleiter Ralf Berggold die schönsten Buden: Besonders viel Mühe gemacht hatten sich Naturfreunde, Feuerwehr und DLRG, KC Frösche, die Regionalgruppe Mukoviszidose, Reitsportverein, Tennisclub, VFB, Schützengesellschaft, die Aramäer und der Kindergarten St. Georg.