Leimen. (fre) Verflixte Technik. Sie versagte schon wieder ihren Dienst. Und zwar am Donnerstagabend, pünktlich zur öffentlichen Gemeinderatssitzung. Dieses Streiken der mobilen Mikrofonanlage traf ausgerechnet einen Mann aus Leimens städtischer Immobilienverwaltung: Hans-Jürgen Kohr, eigentlich zuständig für bebaute Grundstücke.

Weil aber alle Tischmikrofone stumm blieben und weil in der zum Ratssaal gewandelten Aula der Fritz-Zugck-Halle nur ein einziges funkgesteuertes Handmikrofon Erbarmen hatte und funktionierte, erkor ihn Bürgermeisterin Claudia Felden unter allen anwesenden Verwaltungsleuten aus, die mobile Mikrofonanlage mobil zu ersetzen. An ihm war es nun, das einzige lautsprechende Mikrofon zu den redefreudigen Stadträten zu tragen. Von der Bürgermeisterin am Fronttisch zum GALL-Stadtrat Gerhard Scheurich ganz am anderen Ende des Saals, dann rüber zum CDU-Sprecher Richard Bader und wieder auf die andere Seite zu Karl-Heinz Wagner von der SPD, zurück zur Bürgermeisterin und dann hin zum Freien Wähler Rudolf Woesch. Und so weiter und so fort. Ein echtes Fitnessprogramm. Und dank schneller Beine funktionierte das auch den ganzen Abend über bestens. Jeder Wortbeitrag kam flott und klar und deutlich im Räterund an und auch bei den - zugegeben: wenigen - Zuhörern.

Und da bekanntlich jeder Beschreibung spottet, wer den Schaden hat, gab es für den fleißigen Mikrofonträger so ganz, ganz am Sitzungsrande auch noch eine nicht ganz ernst gemeinte stadträtliche Anfrage: Und, wie viele Kilos hast Du schon abgearbeitet?

PS. Es streikten im Übrigen nicht nur die unlängst angeschafften Hightech-Mikrofone. Die zum Leimener Sitzungsstandard zählende Beamer-Präsentation erläuterte die Tagesordnungspunkte erst gegen Sitzungsende hin. Zwei Laptops, die am Nachmittag noch für die Ratssitzung auf ihre Funktion getestet wurden, waren nach Worten von Bürgermeisterin Felden irgendwie verschwunden. Den vorhandenen Computern fehlte wiederum der Adapter zum Beamer. Gut, dass es da die Feuerwehr gab. Sie sorgte im Sitzungsverlauf mit einem passenden Laptop für die nötige IT, sprich: für die Intelligent Technology.