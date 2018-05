Das Leica-Werk in Nußloch: Der Mikrotomhersteller plant eine Teilverlagerung der Produktion nach Fernost, wodurch rund 70 Arbeitsplätze in Gefahr sind. Foto: Fink

Von Roland Fink

Nußloch. Die Auseinandersetzung um den Erhalt der Arbeitsplätze beim Mikrotomhersteller Leica Biosystems in Nußloch geht in dieser Woche in die nächste Runde: "Möglicherweise sind das bereits abschließende Gespräche", erklärte Thomas Frei, einer der drei Geschäftsführer des Unternehmens. Die sogenannte Einigungsstelle, die auf Anraten des Arbeitsgerichtes in der vergangenen Woche getagt hatte, war ohne Einigung auseinandergegangen. Bei der Auseinandersetzung zwischen den Arbeitnehmern, ihrem Betriebsrat und der Arbeitgeberseite der Firma Leica hat sich die Einigungsstelle auf diese Woche vertagt.

Bekanntlich plant das Unternehmen, einen Teil der Nußlocher Produktion von Mikrotomen - das sind Schneidegeräte, mit denen man sehr dünne Schnittpräparate erstellen kann - nach Fernost auszulagern. Betroffen wären etwa 70 Arbeitsplätze. Jeweils vier Mitglieder des Betriebsrates und der Geschäftsführung wurden sich bislang über den Stellenabbau und die Konsequenzen daraus nicht einig. Beim Interessenausgleich geht es womöglich nicht mehr um das "Warum", sondern vielmehr um die Höhe der Abfindungsansprüche und die Belastung eines Sozialplans. Geschäftsführer Thomas Frei erwartet daher auch zähe Verhandlungen, geht aber davon aus, "dass es nächstens zu einem Ergebnis kommen wird". Prekär für die Leica-Beschäftigten und den Betriebsrat ist, dass die Walldorfer Firma Microm in der vergangenen Woche die Betriebsverlagerung nach China zum März 2014 bekanntgab. Microm International mit seinen 100 Mitarbeitern und einem geschätzten Umsatz von 36 Millionen Euro gehört zur Thermo Fisher Gruppe und findet seine Wurzeln im Nußlocher Unternehmen Leica.

Vor 26 Jahren hatten Mitarbeiter des Nußlocher "Stammhauses", damals noch firmierend unter "Reichert-Jung", das Unternehmen Microm gegründet und mit der Produktion ähnlicher Geräte mit vergleichbaren Funktionen begonnen. Wie aus einem Brief eines Betriebsratsmitglieds aus Nußloch hervorgeht, "melden beide Unternehmen Erfolgszahlen, beide Unternehmen stehen für Qualitätserzeugnisse, beide Unternehmen wurden von amerikanischen Konzernen aufgekauft, und beide Geschäftsleitungen argumentieren als Grund zur Verlagerung nicht mit Gewinnmargen, sondern mit strategischer Ausrichtung zu wachsenden Märkten". Weiter heißt es darin, beide Unternehmen würden die Produktreihe Mikrotome zum gleichen Zeitpunkt ins gleiche Land, sogar in die gleiche Stadt verlagern. Was Geschäftsführer Frei entschieden zurückweist: "Microm ist ein Konkurrenzunternehmen, da gibt es Wettbewerb, aber keinerlei Verbindungen." Der Wachstums- und Gesundheitsmarkt in Asien erfordere direkte Präsenz vor Ort. Firmen wie Siemens oder Dräger würden dort produzieren, die Fisher Gruppe habe in Shanghai bereits eine große Fabrik. Alleine vertrieblich dort präsent zu sein, sei einfach zu wenig. Einer Komplettschließung des Standorts Nußloch erteilte Frei eine deutliche Absage. Frei: "Wir investieren hier in die Entwicklungsabteilung, bauen weiter aus und entwerfen neue Produkte, an Schließung denkt niemand." Es gehe um eine Teilverlagerung, so der Geschäftsführer.