Von Christoph Moll

Sandhausen. Die Erleichterung ist groß bei den Fraktionen des Gemeinderates, nachdem bei den Verhandlungen zur Verhinderung des L 600-Rückbaus endlich der Durchbruch gelungen scheint. Am Montag hatten sich Vertreter von allen beteiligten Behörden, Kommunen und Verbänden in Karlsruhe getroffen und einen Kompromiss ausgehandelt. Dieser sieht unter anderem eine Deckelung der Kosten für die Gemeinde bei den vier alternativen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen vor. Deren Umsetzung wird außerdem vom Regierungspräsidium gesteuert. Was sagen die Fraktionen im Sandhäuser Gemeinderat dazu? Die RNZ hat sich umgehört.

> Uwe Herzog (CDU) war als einer von zwei Gemeinderäten aus Sandhausen bei dem Treffen in Karlsruhe mit dabei. "Es war ein Miteinander und kein Gegeneinander", lobt er die konstruktive Atmosphäre. Es sei aber hart ums Geld und die Zuständigkeiten gekämpft worden. "Wir können mit dem Kompromiss leben und sind zufrieden nach Hause gefahren", sagt Herzog. Entscheidend sei letztendlich für ihn die Deckelung der Kosten gewesen. "Ganz wichtig war, dass sich alle Beteiligten bewegt haben." Seine Fraktion werde jedenfalls im Gemeinderat zustimmen. Zwar könne man theoretisch immer noch "feilschen", "aber irgendwann ist auch mal gut". Nun gelte es, noch den endgültigen Vertrag abzuwarten.

> Thomas Schulze (SPD) war am Montag ebenfalls mit dabei in Karlsruhe und hatte vor einigen Wochen die SPD-Fraktion des Heidelberger Gemeinderates besucht, um den Sandhäuser Standpunkt darzulegen und "Informationslücken" zu schließen. In Heidelberg habe man gedacht, dass Sandhausen gar keine Ausgleichsmaßnahmen wolle. Auch am Montag habe es noch Missverständnisse gegeben, da jeder mit anderen Zahlen gerechnet habe. "Wenn wir gar nichts zahlen müssten, wäre es am besten", sagt Schulze augenzwinkernd. "Wir müssen jedoch einen Teil beitragen - und das tun wir auch." Es bringe nichts, nun noch einmal zu versuchen, 100 000 Euro weniger rauszuholen. "Das wäre wir ein kleines Kind, das immer mehr will", meint Schulze. "Dann platzt vielleicht der ganze Kompromiss und wir stehen dumm da." Die Kosten seien für Sandhausen noch zumutbar. Entscheidend sei, dass man nicht unendlich zahlen muss, sondern die Kosten mit 650 000 Euro auf 25 Jahre gedeckelt sind. Diese Summe sei der Erhalt der L 600 wert. Auch die SPD werde zustimmen. Unklar sei jedoch noch, wie sich der Heidelberger Gemeinderat verhalte. Schulze dazu: "Es ist wie beim Fußball: Auch in der 90. Minute kann man noch ein Gegentor bekommen, es ist erst vorbei, wenn der Schlusspfiff ertönt."

> Georg Diem (FDP) findet, dass es nun nur Gewinner und keine Verlierer gibt. Bei einem Rückbau hätte es aber nur Verlierer gegeben, meint er. Auch für die Natur sei der jetzt gefundene Kompromiss besser. Besonders freut sich Diem, dass der angeblich nicht "mehr verhandelbare Vertrag" nun doch noch geändert wird. "Das ist der eigentliche Erfolg." Nun werde man gerne zustimmen. Positiv sei, dass die Kosten für Sandhausen "weit unter einer Million Euro" lägen. Aber auch Diem will nicht den Tag vor dem Abend loben. "Es ist schon ein Erfolg, aber wir sollten erst jubeln und feiern, wenn der Vertrag unterschrieben ist."

> Ralf Lauterbach (Alternative Liste) sieht ein Verhandlungsergebnis, mit dem alle zufrieden sein können. Der Kostenbeitrag sei angemessen, wenn man bedenke, dass es um 25 Jahre gehe: "Das kann sich die Gemeinde leisten." Das Gesamtpaket der Naturschutzmaßnahmen sei mach- und vorstellbar, der Umfang sei adäquat. "Die Natur profitiert von den Ausgleichsmaßnahmen deutlich mehr als vom Rückbau der L 600", meint Lauterbach. Das sehe man schon an der Zahl der Ökopunkte. Die Maßnahmen seien ein weiterer Beitrag zur Vernetzung der Dünenlandschaften und hätten einen hohen Nutzen. Nun gelte es, diesen auch der Bevölkerung zu vermitteln. Dies sei möglicherweise der schwierigste Teil.

