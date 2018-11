Von Roland Fink

Sandhausen. Ein Knopf fehlt noch am Anzug, nämlich die Zustimmung der Stadt Heidelberg. Und die sollte Mitte Juli im dortigen Gemeinderat positiv ausfallen. Denn dann erst ist die jahrelange Diskussion um den Erhalt der Landesstraße L 600 zwischen dem Umspannwerk bei Leimen und und dem Sandhäuser Weiler Bruchhausen endgültig vom Tisch.

Der Gemeinderat Sandhausen ist inzwischen geübt, Knöpfe "dranzumachen" und zwar so, dass sie auch halten: In jüngster Sitzung stimmte das Gremium sowohl dem ausgehandelten öffentlich-rechtlichen Vertrag zu als auch der weiteren Vorgehensweise.

Damit ist Bürgermeister Georg Kletti befugt und beauftragt, seine Unterschrift unter das Vertragswerk zu setzen. "Über das Thema gibt es wohl nichts mehr zu sagen, die Bundesrepublik Deutschland, das Land Baden-Württemberg und die Gemeinde Sandhausen werden den Vertrag unterzeichnen", sagte Kletti. Der Vertrag wurde etliche Male korrigiert und nichtöffentlich vorberaten. Noch zuletzt wurde ein neuer Passus aufgenommen; dieser lässt die Erlöse aus dem Holzeinschlag bei den Eigentümern verbleiben, womit sie nicht mehr in die Finanzierung des Alternativkonzeptes der Ausgleichsmaßnahmen eingehen werden.

Sandhausen. (fi) Die Herstellung der vier Ausgleichsmaßnahmen, die den Erhalt der L 600 ermöglichen, kostet nach aktueller Schätzung 778 500 Euro. Davon übernimmt die Bundesrepublik Deutschland 528 500 Euro. Den Rest übernimmt die Gemeinde Sandhausen, wobei ihr Anteil auf maximal 250 000 Euro gedeckelt ist. Hinzu kommt die Pflege, die zeitlich nicht begrenzt ist und vom Land übernommen wird. An diesen Kosten beteiligt sich Sandhausen einmalig mit 305 000 Euro; hinzu kommen bei der Pflege ein Ablösebetrag und sowie Verwaltungskosten von 110 000 Euro. Alles in allem summiert sich der Anteil Sandhausens auf 665 000 Euro. Im laufenden Haushaltjahr 2015 werden deshalb 285 000 Euro als außerplanmäßige Ausgaben verbucht, weitere 330 000 Euro wandern in die mittelfristige Finanzplanung.

Vier Ausgleichsmaßnahmen - allesamt unter Steuerung und Überwachung des Regierungspräsidiums Karlsruhe - wurden festgezurrt. Darunter findet sich auch eine 32 Hektar große Fläche im Gewann "Am Brühlweg", die als Naturschutzgebiet ausgewiesen wird. Etwas mehr als die Hälfte dieses Gebietes wird schrittweise in Sandrasen, in Wintergrün und Weißmoos-Kiefernwald umgewandelt. Eine Umwidmung in Baugebiete ist ausgeschlossen.

Die Gemeinde Sandhausen wird mit 665 000 Euro zur Kasse gebeten. "Ohne diesen finanziellen Kompromiss wäre eine Einigung nicht zustande gekommen", erklärte der Bürgermeister. Es ist weniger, als bisher als Beteiligungsbeitrag von rund 1,5 Millionen Euro gefordert wurde. Hinzu kommt, dass die Naturschutzverbände erklärt haben, dass sie keine Klage wegen des unterbliebenen Rückbaus der Landesstraße erheben werden.

Uwe Herzog (CDU) konnte dem öffentlich-rechtlichen Vertragswerk seitens seiner Fraktion zustimmen: "Wir erwarten natürlich ein ebenso positives Signal aus Heidelberg." Thomas Schulze (SPD) wollte dieses Politikum nun ad acta legen und verwies darauf, dass mögliche Mehrkosten zu Lasten des Landes gehen. "Auf uns kommt keine Kostenexplosion zu, lasst uns nun Taten sehen", so seine Forderung.

Diese "jetzt schöne Sache" möchte Georg Diem (FDP) gerne begleiten. Die Gemeinde hätte viel Geld in die Hand nehmen müssen, um Schaden abzuwenden, "doch mit dem Hosenträger von 665 000 Euro können wir leben". Für Ralf Lauterbach (AL) liegt noch ein gutes Stück Weg vor Sandhausen, bis der eigentliche Mehrwert des entstehenden Naturschutzgebiet auch für die Bürger deutlich werde. "Wir werden dies dokumentieren", so Lauterbachs Bekräftigung.

Einstimmig wurde dem ausgehandelten Vertragswerk vom Sandhäuser Gemeinderat zugestimmt. Die Stadt Schwetzingen, auf deren Gemarkung die restlichen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen werden, sowie der Forst Baden-Württemberg hatten das Vertragswerk bereits abgesegnet.