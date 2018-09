Sandhausen. (cm) Die schier unendliche Geschichte um den Rückbau der Landesstraße 600 bei Sandhausen geht weiter: Der Petitionsausschuss des Landtags hat in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstag die Entscheidung vertagt. "Es besteht noch Prüfungsbedarf", erklärte Thomas Hummel vom Petitionsbüro des Landtags am Donnerstag auf RNZ-Anfrage. Die Petition sei von der Tagesordnung abgesetzt worden - und man wisse auch nicht, wann sich der Ausschuss wieder damit beschäftige. Vielleicht in der nächsten Sitzung am 9. Mai, vielleicht aber auch später, so Hummel.

"Die Obleute der Fraktionen und die Vertreter des Verkehrsministeriums wollen sich mit dem neuen Alternativenkonzept der Gemeinde Sandhausen noch eingehender beschäftigen", erklärte Georg Nelius (SPD), Landtagsabgeordneter aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und Berichterstatter im Petitionsausschuss, gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. "Aus meiner Sicht hätte man durchaus entscheiden können", meinte Georg Nelius weiter. Er habe aber einer Vertagung zugestimmt. "Ich bin zuversichtlich, dass es eine vernünftige und einvernehmliche Lösung geben könnte."

Die Gemeinde Sandhausen habe sich mächtig ins Zeug gelegt, um sowohl den umstrittenen Teilrückbau der L 600 als auch den Rückbau der Straße Am Forst zu verhindern, erklärte der Berichterstatter. Es sei ein sogenannter "Landschaftspflegerischer Beitrag" mit vier alternativen Ausgleichsmaßnahmen ausgearbeitet worden, die insgesamt ökologisch "um ein Vielfaches" sinnvoller seien als der Rückbau der Straße Am Forst mit der Vernetzung der Pferdtriebsdüne. Nelius rechnet aber fest damit, dass eine Entscheidung bei der nächsten Sitzung des Ausschusses am 9. Mai fällt.

"Auf ein oder zwei Monate kommt es jetzt auch nicht mehr an", erklärte Georg Kletti. Der Sandhäuser Bürgermeister ist auch optimistisch, dass eine "einvernehmliche Lösung für Mensch und Tier" gefunden werde. "Die Kuh ist fast vom Eis", meinte Kletti. Drei der vier vom Regierungspräsidium ausgearbeiteten Alternativvorschläge zum Rückbau der L 600 werde die Gemeinde akzeptieren, betonte der Rathauschef erneut. Nur dem vierten, der besagte Rückbau der Straße Am Forst, könne man nicht zustimmen, da dies zu Verkehrsverlagerungen in den Ort führen würde. Deshalb habe man auch hierzu Alternativen gesucht und ein Konzept in Auftrag gegeben, wie es bei der Sitzung des Petitionsausschusses im vergangenen November in Sandhausen auch gefordert worden sei, so Georg Kletti.

Zur Erinnerung: Der Rückbau der L 600 zwischen dem Ortsteil Bruchhausen und dem Umspannwerk beschäftigt Sandhausen und die Region schon seit über 20 Jahren. Beschlossen wurde er bereits im Jahr 1989 als ökologische Ausgleichsmaßnahme für den Bau der parallel verlaufenden Bundesstraße 535 - umgesetzt aber bis heute nicht. Vor einem Jahr reichte der Sandhäuser Frank Kleinbongardt dann eine Petition mit über 5000 Unterzeichnern aus Sandhausen sowie umliegenden Städten und Gemeinden gegen den Rückbau der L 600 und der Straße Am Forst beim Landtag ein. Daraufhin gaben auch die Naturschutzverbände eine Petition ab - für den Rückbau des 1,2 Kilometer langen Teilstücks auf die Breite eines Feldwegs.