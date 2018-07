Sandhausen. (cm) Auch der Landesnaturschutzverband (LNV) als Dachverband der Natur- und Umweltschutzverbände im Land reagiert nun mit einer Stellungnahme auf die Entwicklung beim Thema L 600-Rückbau. Klaus Ihlenfeld, der Sprecher des regionalen Arbeitskreises Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis, spricht sich für den Rückbau aus. Dieser scheint auch nicht mehr aufzuhalten zu sein, nachdem der Sandhäuser Gemeinderat einen öffentlich-rechtlichen Vertrag als Teil eines Konzeptes mit Alternativen wegen zu hoher Kosten und Risiken abgelehnt hatte. Der LNV vertritt nach eigenen Angaben als Dachverband unter anderem den Alpenverein, den Landesfischereiverband, den Landesjagdverband, den Odenwaldklub, den Schwarzwaldverein sowie den Touristenverein "Die Naturfreunde".

In seiner Stellungnahme mit dem Titel "Blech und Asphalt vor Pflanze und Tier" geht Ihlenfeld noch einmal auf die Historie ein: Bereits im Jahr 1987 sei "auf Betreiben Sandhausens mit der Festlegung der Trassenvariante A für den Neubau der B 535 durch das Kirchheimer Feld der Grundstein für das bis heute nicht beendete Dilemma um die L 600 gelegt" worden. Die Stadt Heidelberg und der LNV hätten sich mit der von ihnen favorisierten, wesentlich umweltfreundlicheren Trassenvariante C - dem Ausbau der L 600 zur B 535 - leider nicht durchsetzen können. Weil auch eine Klage scheiterte, sei der Planfeststellungsbeschluss zum Neubau der B 535 rechtskräftig geworden. In diesem ist der Rückbau der L 600 zwischen Bruchhausen und dem Umspannwerk als ökologische Ausgleichsmaßnahme festgehalten.

"Unter dem Teppich muss auch wieder hervorgekehrt werden, dass Leimen aus L 600-Rückbau bedingten verkehrstechnischen Gründen seine Zustimmung zum B 535-Neubau vom Bau einer Nordumgehung abhängig gemacht hat", erklärt Ihlenfeld. Diese Straße, die über das Naturschutzgebiet "Leimener Steinbruch" führt, sei seit etwa zehn Jahren fertig und belaste den Landschaftsraum unübersehbar, so Ihlenfeld.

Auf der B 535, so der LNV-Sprecher, laufe der Verkehr seit dem Jahr 2000. "Was aber bis heute nicht läuft, ist die Umsetzung der festgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen", kritisiert Klaus Ihlenfeld. Schon im Jahr 2000 hätten die von Land und Regierungspräsidium unterstützten Bemühungen Sandhausens begonnen, sich der Pflichten zu entledigen und den Rechtsstatus auszuhebeln. Die drei alternativen Ausgleichsmaßnahmen seien "in der Wertigkeit immer geringer" geworden.

Wenn mit der Ablehnung dieses Vertrages durch Sandhausen der "Affenzirkus" jetzt ein Ende habe und "die Trickkiste der Möglichkeiten zur Rückbau-Verhinderung geschlossen bleibt, wäre das im Sinne der Rechtsstaatlichkeit sehr zu begrüßen", so Klaus Ihlenfeld. Denn bis heute, über 14 Jahre nach der Fertigstellung der B 535, sei noch kein einziger Quadratmeter der festgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt.

Die Kritik an den Naturschutzverbänden sei "in Anbetracht der Sachlage" deplatziert und sollte in Richtung der Gemeinderäte "umgeleitet" werden, die den Vertrag ablehnten, so der LNV-Sprecher.