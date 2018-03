Tiefe Spuren in der Erde hinterließ der Sattelzug, der am Dienstagmorgen auf der schmalen Landesstraße 600 bei Lingental nach rechts von der Fahrbahn abkam und umkippte. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Gaiberg. Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Dienstag Morgen auf der Landesstraße 600 zwischen Leimen und Gaiberg. Kurz nach 6 Uhr kam ein 46-jähriger Fahrer von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen Sattelzug. Die Polizei geht davon aus, dass er auf der schmalen Straße zu schnell fuhr. Der mit Teichpumpen beladene Überseecontainer kippte um. Schaden: 100 000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs und der Ladung musste die L 600 sage und schreibe zwölf Stunden voll gesperrt werden.

"Der Fahrer hatte riesiges Glück", sagte ein Sprecher der Leimener Feuerwehr, die mit 14 Mann vor Ort war. "Wenn Autos entgegen gekommen wären, hätte es auch anders ausgehen können." Wie Polizeisprecher Dieter Klumpp gegenüber der RNZ erklärte, wurde der aus dem Raum Eppingen stammende Mann nur leicht verletzt: "Er erlitt eine Platzwunde und Prellungen." Mit einem Krankenwagen kam der 46-Jährige zur ambulanten Behandlung in eine Heidelberger Klinik.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Leimener Ortsteils Lingental. "Kurz nach der Kuppe geriet der Sattelzug in einer leichten Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen", erklärte Polizeisprecher Klumpp. Beim Gegenlenken auf der leicht abschüssigen Straße prallte der Sattelzug eines Mannheimer Transportuntenehmens in die Böschung, der Auflieger stellte sich quer und kippte in ein Getreidefeld. "Wir gehen davon aus, dass die Geschwindigkeit nicht angepasst war", sagte Dieter Klumpp.

Die Bergung des schwer beschädigten Sattelzuges auf der schmalen Straße gestaltete sich schwierig. Nachdem der eingedellte Container aufgerichtet wurde, begannen Helfer des THW und der Straßenmeisterei gegen Mittag mit dem Verladen der Teichpumpen mit einem Gesamtgewicht von 22 Tonnen in einen anderen Container. Die Zugmaschine wurde abgeschleppt, der Auflieger abtransportiert. Der Container selbst wurde später mit einem Autokran geborgen.

Die stark befahrene L 600 musste zwischen Leimen und Gaiberg in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr am Lautenschläger-Kreisel und an der Einmündung der Heltenstraße ab. Wie Polizeisprecher Klumpp erklärte, kam es auf dem beiden Ausweichstrecken - dem Steigerweg und der Kreisstraße über Maisbach - nicht zu Behinderungen. "Der Verkehr hat sich verteilt." Erst gegen 18 Uhr wurde die L 600 wieder freigegeben.

Wohin der Fahrer wollte, ist bislang Abend unklar. Möglicherweise sei er durch ein Navigationsgerät auf die schmale Straße geführt worden, so Dieter Klumpp. Die L 600 ist zwar auch für den Schwerlastverkehr freigegeben, werde von diesem aber kaum genutzt.

Immer wieder kommt es auf dem Abschnitt zwischen Leimen und Gaiberg zu schweren Unfällen. Im vergangenen Jahr verunglückte an fast derselben Stelle ein Wagen der Leimener Feuerwehr.