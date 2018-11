Sandhausen. (fi) Kurz vor der wohl entscheidenden Sitzung des Petitionsausschusses am Mittwoch nahmen die Naturschutzverbände Nabu, BUND und LNV noch einmal Stellung zum umstrittenen Rückbau der Landesstraße 600 bei Sandhausen. Sie verweisen darauf, dass rund 15 Jahre nach der Inbetriebnahme der B 535 noch immer darüber diskutiert wird, wann und wie die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. Dass an Alternativen für die Ausgleichsmaßnahmen gearbeitet wird, ist bekannt. Vier Projekte wurden herausgearbeitet.

"Bei drei besteht Konsens", erklärt Dr. Andre Baumann vom Nabu. Doch seitens der Gemeinde Sandhausen fehle noch das "Herzstück". Die Umweltverbände haben einem Kompromiss des Regierungspräsidiums zugestimmt, der drei sogenannte Landschaftspflegemaßnahmen sowie den Rückbau der Gemeindestraße Am Forst vorsieht. Aber auch diesen Vorschlag torpediere die Gemeinde.

"Das ist unerträglich und konterkariert alle landesweiten Bemühungen zum Flächenschutz", sagt die BUND-Landesvorsitzende Dr. Brigitte Dahlbender. Es gehe vor allem um die Dünen, bereits vor zwei Jahren habe das Regierungspräsidium Aufwertungsmaßnahmen von Binnendünen vorgeschlagen. "In Sandhausen kommen die wertvollsten Binnendünenlebensräume Deutschlands vor, die Gemeinde hat eine nationale Verantwortung bei der Erhaltung dieser einmaligen Lebensräume", erklärt sie.

Scharf verurteilt der LNV-Vorsitzende Reiner Ehret das Vorgehen der Gemeinde: "Die wollen sich die besten Kirschen herauspflücken, wir leben doch in keiner Bananenrepublik." In einer Presseerklärung nehmen die Spitzen der Umweltverbände vor allem die SPD ins Visier. "Wir appellieren insbesondere an die SPD-Mitglieder des Petitionsausschusses, ein Zeichen für eine Reduktion des Flächenverbrauchs zu setzen", heißt es.

Der Landtagsabgeordnete Thomas Funk (SPD) ist selbst Mitglied des Petitionsausschusses. "Hier wird kurz vor der Sitzung öffentlicher Druck aufgebaut, wir sind den Verbänden sehr weit entgegengekommen, ebenso auch den Grünen", erklärte er auf Nachfrage. Funk sieht gute Chancen, dass sich der Ausschuss, jenseits aller Parteipolitik, egal ob Regierung oder Opposition, einigen wird. "Sollten wir zu einem Ergebnis kommen, wird eine strikte Beobachtung, Dokumentation, Überwachung und Erfassung aller Ausgleichsmaßnahmen über mindestens 15 Jahre erfolgen", so Funk.

Was kann Sandhausen als Ausgleich für die Beibehaltung der L 600 vorlegen? Sand- und Binnendünen wie den "Galgenbuckel" oder die Binnendüne "Pferdstrieb" an der Brühlstraße.