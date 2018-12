Die Kinderkrippe von Postillion am Angelhofweg wird durch einen Anbau an der Frontseite erweitert. Dieser wird ein Flachdach haben, worüber sich der Gemeinderat uneinig war. Foto: Eckert

Von Hayo Eckert

Wilhelmsfeld. Der Gemeinderat beschloss im Dezember eine Haushaltssperre über 254.000 Euro, wie bereits berichtet. Hintergrund waren Unstimmigkeiten im Räterund über den geplanten Erweiterungsbau der Kinderkrippe von Postillion im Angelhofweg. Würde Postillion die notwendigen Krippenplätze nicht schaffen, müsste dies die Gemeinde tun. Hierzu wären die gesperrten Haushaltsmittel notwendig. Nun lag der Bauantrag in seiner ursprünglichen Form dem Gemeinderat wieder zur Genehmigung vor.

Konkret hatte sich der Rat zuletzt an der Dachform des Postillion-Anbaus gerieben - und tat dies nun erneut. Das im Bauantrag vorgesehene begrünte Flachdach spaltete abermals das Gremium. Eine alternative Planung mit Satteldach wurde von Postillion erwogen. Aufgrund baulicher Gegebenheiten des bestehenden Hauses wurde die Satteldachvariante wieder verworfen. Entgegen der ursprünglichen Planung soll, im Zuge des Erweiterungsbaus, die Fassade des Altbaus einen neuen Anstrich erhalten, damit das neue Gesamtgebäude eine optische Einheit bilde, so Stefan Lenz, Geschäftsführer von Postillion, zum erneuten Bauantrag.

Normalerweise sei ein Bauantrag durch den Bauausschuss zu beschließen. Aufgrund der politischen Brisanz werde das Thema im Gemeinderat behandelt, so Bürgermeister Hans Zellner. Der Anbau verfolge Synergieeffekte und Kosteneinsparungen, fasste Zellner nochmals zusammen. Eine Zusammenlegung der Kleinkindergruppen reduziere in Zeiten geringerer Auslastung die Personalkosten. Ein weiterer Aspekt: Postillion schließt zum 31. Dezember 2017 die Kita-Gruppe in der Johann-Wilhelm-Straße aus wirtschaftlichen Gründen. Nach der vom Gemeinderat bereits genehmigten Bedarfsplanung benötigt Wilhelmsfeld dringend zehn weitere Kinderkrippenplätze für Kinder unter drei Jahren.

Die Verwaltung empfahl, dem Bauantrag zuzustimmen und die gesetzliche Befreiung hinsichtlich der Dachform zu erteilen. Nachbarschaftliche Interessen würden durch die Lage am Waldrand nicht tangiert, so Zellner. Domenico Esposito (CDU) stellte fest: "Der Bauantrag ist eins zu eins wieder gestellt, die bisherige Ablehnung erfolgte nicht nur aus optischen Gründen." Sollte der Kita-Betrieb eingestellt werden, falle das Gebäude am Angelhof gemäß Grundbucheintrag an die Gemeinde. Sein Votum: Ablehnung.

Für die Grüne Initiative Wilhelmsfeld (GIW) ergriff die Fraktionsvorsitzende Laura Weidenauer das Wort. Sie schloss sich ihrem Vorredner an. Bei einem Flachdach entstünden der Gemeinde höhere Folgekosten, falls das Gebäude in deren Eigentum fiele. Sie erwähnte ein Schreiben der Nachbarschaft, die nicht befragt worden sei. Auch seitens der GIW wurde der Bauantrag erneut abgelehnt. Zellner entgegnete: "Nachbarn waren nicht anzuhören, da eine Straße zwischen den Grundstücken liegt."

Michael Gärtner (BGW) stimmte dem Bauantrag zu. Sein Argument: Mehrkosten des Erweiterungsbaus im fünfstelligen Bereich würden vermieden. Diese erhöhten sonst den Elternbeitrag. "Beim Satteldach ist die Belichtung im Obergeschoss problematisch", so Gärtner. Zudem waren Flachdächer im früheren Bebauungsplan zulässig. Ebenfalls eine Zustimmung kam von den Freien Wählern. "Eine Nachbaranhörung sieht das Gesetz nicht vor", bekräftigte Jochen Peters. Er sähe es als unseriös an, dies als Grund für eine Ablehnung heranzuziehen. Boris Hoffarth (GIW) erklärte: "Alle Vorgaben und Normen des Landes sind im Plan durch den Architekten eingehalten, nur die Bestimmungen der Gemeinde nicht."

Mit Mehrheit stimmte der Gemeinderat dem Bauantrag zu. Boris Hoffarth stellte anschließend den Antrag, dass ein alternativer Bauantrag durch den Bauherren vorgelegt werden müsse. Aus rechtlichen Gründen wurde dieser abgewiesen. Danach wurde die Aufhebung der Haushaltssperre einstimmig beschlossen. Die reservierten Mittel waren nach der Zustimmung zum Postillion-Bauantrag nicht mehr nötig für eine alternativ notwendige Kita-Baumaßnahme durch die Gemeinde.