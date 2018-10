Nußloch. (axe) Monaco rühmt sich, die niedrigste Kriminalitätsrate weltweit zu haben - was aus Monte Carlo ein ausgesprochen sicheres Städtchen macht. Das beschauliche Nußloch, das laut seinem Einkommensteueranteil ebenfalls recht finanzstarke Einwohner hat - obgleich nicht in entrückt monegassischen Sphären - kann auch in punkto Sicherheit trumpfen: Im Bereich des Wieslocher Polizeireviers hatte die Gemeinde vergangenes Jahr die zweitniedrigste Kriminalitätsbelastung. Das lässt sich dem Kriminalitätsbericht für 2013 entnehmen, der den Sitzungsunterlagen zur jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates beilag.

Im Gegensatz aber zur Betuchten-Kapitale an der azurblauen Küste mit ihrer allgegenwärtigen Polizeipräsenz wurde in Nußloch vor einigen Jahren der örtliche Posten geschlossen. Was durchaus Befürchtungen unter den Bürgern weckte. Ganz offensichtlich aber hat das zuständige Revier in Wiesloch die Sache bestens im Griff, denn die gezählten Straftaten nahmen seither tendenziell eher ab. Und 2013 eben konnten nur die Bewohner Mühlhausens noch ein klein wenig ruhiger schlafen und flanieren.

Ausgedrückt wird die Kriminalitätsbelastung, um sie vergleichbar zu machen, durch die sogenannte Häufigkeitsziffer: die Anzahl der Straftaten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. In Nußloch betrug sie vergangenes Jahr 2593. Konkret verzeichneten die Ordnungshüter 273 Vergehen und Verbrechen - 55 Fälle weniger als im Vorjahr. Gesunken ist allerdings auch die Aufklärungsquote von 58 auf 45 Prozent. 114 Tatverdächtige wurden von den Beamten ermittelt, ein Viertel davon waren Personen unter 21 Jahren. Und mit zwölf zu acht Prozent, stellt der Bericht heraus, sei der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger höher als ihr Bevölkerungsanteil.

Kapitalverbrechen waren 2013 in Nußloch nicht zu beklagen. Vier Sexualdelikte kamen zur Anzeige, in einem Fall wurde Gewalt angewandt aber in keinem kam es zum Vollzug des Geschlechtsverkehrs. Zugenommen haben einmal mehr die Körperverletzungen auf zuletzt 38 Taten - 92 Prozent davon konnten die Polizeibeamten aufklären. Die sieben registrierten Fälle von Rauschgiftverstößen spielen in der Statistik keine nennenswerte Rolle.

Anders der Diebstahl: 111 Fälle weist der Kriminalitätsbericht aus, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Wohingegen die Sachbeschädigungen auf 40 deutlich zurückwichen - in der Mehrzahl ließen die Täter Wut oder Unverstand an Fahrzeugen aus. Aufgebrochen wurden zudem elf Autos.

Achtmal wiederum drangen Einbrecher in Häuser ein. Hier könne die Öffentlichkeit wesentlich zur Aufklärung beitragen, mahnt der Report aus dem Wieslocher Revier: Viele Festnahmen gründeten auf Anrufen von Nachbarn oder Zeugen. Auch kämen die Eindringlinge beinahe in jedem zweiten Falle über den Versuch nicht hinaus, was die Bedeutung einer guten technischen Sicherung unterstreiche. Den Fokus legen die Ordnungshüter nicht zuletzt auf dieses Delikt, weil sie um die oft sehr belastenden Auswirkungen auf die Opfer wissen.