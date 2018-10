Bammental. (nb) Es kommt nicht häufig vor, dass im Rahmen einer Gemeinderatssitzung Applaus aufbrandet. Als Johannes Kolmer, Leiter des Neckargemünder Polizeireviers, in zurückliegender Sitzung die Kriminalitätsstatistik vorstellte, war es aber so weit. Es habe bislang noch nicht einen Polizeieinsatz wegen der Flüchtlinge in der Kriegsmühle gegeben, berichtete er. Das sei ungewöhnlich und bemerkenswert – und vor allem dem Engagement der Flüchtlingshilfe zu verdanken, ergänzte Bürgermeister Holger Karl. Räterund und die anwesenden Besucher honorierten dies klatschend. Aber auch generell sind die Zahlen in Bammental nicht besorgniserregend, so Kollmer. Wenngleich man mit 213 Straftaten gegenüber 2015 (204) eine kleine Zunahme zu verzeichnen habe. Die Aufklärungsquote liege bei 56,8 Prozent, so der Revierleiter aus Neckargemünd.