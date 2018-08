Von Manuel Reinhardt und Christoph Moll

Region Heidelberg. Dass Fußballspielen gefährlich sein kann, ist bekannt. Doch auf Kunstrasenplätzen könnte neben Prellungen und Bänderrissen noch eine ganz andere Gefahr lauern: Krebs. In den Niederlanden ist die Aufregung derzeit groß. Dort lassen die Behörden Fußballfelder aus Kunstgras auf mögliche Gesundheitsgefahren untersuchen. Zuvor hatten Wissenschaftler im Fernsehen gewarnt, dass das Kunststoffgranulat auf den Feldern möglicherweise krebserregende Stoffe wie "Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe" enthält. Dutzende Amateurvereine haben inzwischen beschlossen, die Felder vorerst nicht zu benutzen. So weit ist es in Deutschland (noch) nicht. Doch auch in der Region ist die Verunsicherung angekommen.

Hintergrund Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe - kurz PAK - sind Luftschadstoffe, die durch Verbrennungen entstehen. Dies kann in Kaminen, im Verkehr, durch Industrieprozesse, Tabakrauch oder beim Grillen sowie bei Waldbränden passieren, wenn organisches Material unvollständig verbrennt. So steht es in einem aktuellen Dossier des Umweltbundesamtes, auf die das Deutsche [+] Lesen Sie mehr Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe - kurz PAK - sind Luftschadstoffe, die durch Verbrennungen entstehen. Dies kann in Kaminen, im Verkehr, durch Industrieprozesse, Tabakrauch oder beim Grillen sowie bei Waldbränden passieren, wenn organisches Material unvollständig verbrennt. So steht es in einem aktuellen Dossier des Umweltbundesamtes, auf die das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg gestern auf RNZ-Nachfrage verwies. PAK sind natürlicher Bestandteil von Kohle, Teer und Ölen, insbesondere Weichmacher-Ölen für Gummi - so gelangen sie in die Kunstrasenfelder. Sie finden sich aber auch in Alltagsprodukten wie Mousepads oder Badeschuhen. Durch belastete Gummi- und Kunststoffprodukte, ebenso durch Abrieb von Gummiprodukten, Bodenbelägen oder Holzschutzmitteln gelangen sie in die Luft. Viele PAK sind krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend. Die Aufnahme des Schadstoffs durch den Menschen erfolgt zuvorderst durch die Atmung der belasteten Luft, aber auch über die Haut. Kehlkopf- und Lungenkrebs sowie Magen-, Darm- und Hautkrebs sind daher die größten Erkrankungsarten. mare

Der SV Sandhausen war bis gestern Nachmittag noch nicht informiert. "Wenn sich tatsächlich herausstellt, dass unser Kunstrasen gesundheitsschädlich ist, müssen wir uns Gedanken machen", sagte aber Vereinssprecher Marco Brückl. Auf dem vor etwa zwei Jahren neu errichteten Platz am Hardtwaldstadion trainieren vor allem die Jugendmannschaften des Fußballzweitligisten, die Profis hingegen nur auf Naturrasen.

In Dossenheim wurde Thomas Schiller gestern Morgen von der Nachricht aufgeschreckt. "Ich habe es im Radio gehört", erzählt der Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste. Bei den beiden Kunstrasenfeldern von 2010 im Jahnstadion sei nämlich auch Gummi-Granulat aus Altreifen verwendet worden. Nach einem Anruf beim Hersteller konnte Schiller aber Entwarnung geben. Denn die Materialien seien durch die Qualitätsnorm ISO-zertifiziert und auch vom Deutschen Fußball Bund zugelassen. Alle Jahre, so habe der Hersteller erklärt, käme das Thema auf - und verschwinde genauso schnell wieder.

In Leimen war die Diskussion gestern noch gar nicht richtig angekommen. Im Jahr 2013 war der Kunstrasenplatz des VfB im Otto-Hoog-Stadion fertiggestellt worden - und die zuständigen Planer konnten gestern Nachmittag sofort alle Befürchtungen zerstreuen. "Das sollte hier kein Thema sein", sagte Jürgen Haas von der Ingenieurpartnerschaft "Plankonzept" aus Brackenheim bei Heilbronn. Denn man habe anstatt Gummi aus Altreifen einen neuen und hochwertigen Kautschuk verwendet. "Das ist ein ganz anderes Material", so Haas. Dessen Partner Friedrich Knorr erklärte grundsätzlich, warum Altreifengummi geschreddert und eingesetzt werde. "Man läuft ähnlich wie über einen Waldboden, es ist schonend für die Knie und man geht der Verletzungsgefahr aus dem Weg", so der Geschäftsführer. Zudem verbessere sich der Spielkomfort.

In Schönau hat Markus Schaljo vom Technischen Amt der Stadt gestern Morgen von der möglichen Gefahr erfahren und gleich nachgeforscht. Am Nachmittag konnte er dann vorsichtige Entwarnung geben: Bei der Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Sportzentrum vor fünf Jahren wurde - kurioserweise durch ein Versehen der Firma - höherwertiges Granulat verwendet, als geplant war. Dieses stammt nicht aus geschredderten Autoreifen. Es ist auch nicht schwarz, sondern grün. Schaljo erinnert sich an eine Diskussion über alte Autoreifen, die auf Spielplätzen zum Beispiel als Schaukel genutzt werden. Hier habe es aber geheißen, dass jeder Hersteller seine Mischung habe und man nicht generell von einer Gesundheitsgefahr ausgehen könne. Für den Kunstrasenplatz im Stadtteil Altneudorf konnte Schaljo ganz sicher Entwarnung geben: Dieser wurde bei den Überschwemmungen im Frühjahr so stark beschädigt, dass er nicht mehr genutzt werden konnte. Er ist inzwischen abgetragen.

In Gaiberg will Bürgermeister Klaus Gärtner noch abwarten, bis genauere Informationen vorliegen. Fakt sei jedoch, dass der von Mäzen Manfred Lautenschläger gesponserte Kunstrasenplatz kaum noch genutzt werde. Denn der örtliche SC habe bei den Herren keine Mannschaft mehr zusammenbekommen, derzeit würden nur Jugendmannschaften auf dem Platz trainieren. Gärtner erinnert sich an Bedenken der Grünen Liste beim Bau des Platzes. Damals habe man sich aber in Löchgau bei Ludwigsburg erkundigt, wo es schon einen baugleichen Platz gab. "Dort hieß es, dass alles in Ordnung ist", sagt Gärtner. Es habe nie Beschwerden gegeben - im Gegensatz zum Hartplatz zuvor, auf dem sich die Fußballer immer verletzt hätten. Auch in Gaiberg ist schwarzes Granulat vermutlich aus Altreifen verwendet worden, weil dieses günstiger war.

In Heiligkreuzsteinach wurde die Verwaltung gestern überrumpelt. Es wurden sofort Nachforschungen über die Materialien für den Kunstrasen des VfL angestellt und Rücksprache mit dem Unternehmen "Polytan" aus dem oberbayerischen Burgheim angekündigt, das den Platz im Jahr 2002 gebaut hatte. "Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass das verwendete Material ordnungsgemäß und zulässig war", so Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Schließlich habe man ein umfangreiches Prüfzeugnis vorliegen. Zuletzt musste letztes Jahr neues, graues Granulat aufgebracht werden, nachdem es im Winter einen Schaden gegeben hatte.