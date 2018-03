Von Anja Hammer

Bammental. Fast vier Monate herrschte "Ruhe" auf dem "Krähbuckel", doch nun hat sich an der berüchtigten Steigung der Bundesstraße 45 zwischen Mauer und Bammental wieder ein Unfall ereignet. Dabei wurden am Samstag eine 19-Jährige und ein 68-Jähriger schwer verletzt. Diese Unfall reiht sich ein in eine ganze Serie, es ist der sechste innerhalb eines Jahres.

Gegen 10.35 Uhr war eine 19-Jährige in einem Mercedes auf der B 45 in Richtung Mauer unterwegs. Wie die Polizei berichtete, kam der Wagen der 19-Jährigen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern. Dadurch geriet das Auto auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und prallte dort gegen eine Leitplanke. Der Mercedes wurde zurückgeschleudert und stieß mit einem Skoda zusammen, der in Richtung Bammental unterwegs war. Durch den Unfall wurden die Mercedes-Fahrerin sowie der 68-jährige Skoda-Fahrer schwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Skoda und der Mercedes mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bammental war mit vier Fahrzeugen und mehr als 15 Personen im Einsatz. Zwar waren die Verletzten beim Eintreffen schon aus ihren Autos befreit, wie Tim Beck von der Feuerwehr berichtete, doch mussten die Unfallstelle abgesichert und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt werden. Außerdem nahmen die Helfer auslaufende Stoffe auf und unterstützten die Polizei bei der Verkehrssicherung. Die B 45 war während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn bis etwa 13 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Immer wieder kommt es in diesem Bereich zwischen Mauer und Bammental zu Unfällen. Zuletzt wurden im Mai zwei Menschen leicht verletzt, doch auch schon einen Toten hat es dort gegeben. Bundesweite Aufmerksamkeit bekam der "Krähbuckel" allerdings im September letzten Jahres: Damals war der Hoffenheimer Fußballprofi Boris Vukcevic mit einem Kieslaster zusammengestoßen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Von einem Unfallschwerpunkt will die Polizei nicht reden. "Das war ein Einzelfall", sagte Harald Fahldiek von der Heidelberger Polizei gestern auf RNZ-Nachfrage. Erfahrungsgemäß würde es vermehrt zu Unfällen kommen, wenn es nach langer Trockenzeit wieder regnen würde. "Dann sind die Autofahrer die nassen Straßen nicht mehr gewohnt", so Fahldiek. Das habe nichts mit dem Krähbuckel zu tun.