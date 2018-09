Mauer/Bammental. Erneut hat es einen Unfall auf der B45 zwischen Mauer und Bammental gegeben. Ein Renault überschlug sich, die beiden Insassen wurden nur leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr. Nach Polizeiangaben fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Renault in Richtung Bammental. Nach der Kuppe des "Krähbuckels" kam der Pkw in einer leichten Linkskurve ins Schleudern, prallte gegen den Bordstein, kippte auf die rechte Fahrzeugseite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Laut Polizei war das Fahrzeug zu schnell unterwegs, so dass es zu dem Unfall kam.

Der Fahrer und sein 17 Jahre alter Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Vorbeikommende Autofahrer hielten an und befreiten die beiden aus dem Renault. Sie wurden in eine Klinik eingeliefert. An dem Renault entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Die Feuerwehren aus Bammental und Wiesenbach waren mit 32 Mann vor Ort, sicherten den Pkw und leiteten den Verkehr ab. Während der Unfallaufnahme musste die B 45 zwischen Abfahrt Wiesenbach und Mauer für rund eine Stunde gesperrt werden.

Mehr Artikel zum Krähbuckel: