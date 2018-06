Neckargemünd. (cm) In letzter Minute hatte der Gemeinderat im Februar vor der Verabschiedung des Haushalts noch einen Kredit über zwei Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau eingestellt - zusätzlich zu einem ohnehin geplanten 1,5-Millionen-Euro-Darlehen. Damit könnte der Schuldenberg der Stadt in nur einem Jahr um 30 Prozent auf zwölf Millionen Euro wachsen - wenn der Kredit in dieser Höhe aufgenommen wird. Doch auch mit dieser Aktion auf den letzten Drücker ist der Haushalt gesetzmäßig. Dies habe das Landratsamt bestätigt, wie Bürgermeister Frank Volk in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates bekanntgab. Doch das Schreiben aus Heidelberg enthalte auch einige "deutliche Hinweise, wie wir künftig verfahren sollen", so Volk.

In "Allgemeinen Hinweisen zum Haushaltsplan sowie zur mittelfristigen Finanzplanung" wird Frank Grünewald, der Chef des Kommunalrechtsamts, deutlich: Die Stadt sei dieses Jahr weder in der Lage die ordentlichen Tilgungsverpflichtungen zu erwirtschaften, noch Mittel zur Finanzierung anstehender Investitionen im Vermögenshaushalt bereitzustellen. Diese Situation entspreche nicht der "gesetzgeberischen Intention", werde jedoch trotzdem "als gemeindewirtschaftlich zulässig toleriert", da Ersatzdeckungsmittel wie Vermögenserlöse und Mittel aus der allgemeinen Rücklage für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts und die Deckung der ordentlichen Tilgungsleistung in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Ab 2018 rechne die Stadt zwar wieder mit Zuführungsraten vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, doch diese würden laut Prognose nicht ausreichen, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu decken. Wegen der deshalb erforderlichen Rücklagenentnahme lebe die Stadt von ihrer Substanz. "Ein Umstand, der in Zeiten einer gesamtwirtschaftlich positiven Stimmungslage mit hohen Steuereinnahmen umso mehr Sorge bereitet", so Grünewald. Wenn die Stadt schon bei einem konjunkturellen Hoch nicht in der Lage sei, zumindest die Kosten für die laufende Verwaltung zu decken, wie stelle sich die Situation in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs dar, fragt Grünewald, der auch auf die Pro-Kopf-Verschuldung bei einer Kreditaufnahme von 3,5 Millionen Euro eingeht: Diese würde sich bis Ende 2017 auf 888 Euro erhöhen - der Landesdurchschnitt für Städte der Größe Neckargemünds liege bei nur 360 Euro. Bis 2020 könne sich die Verschuldung im Vergleich zu 2016 nahezu verdoppelt haben.

"Oberstes Ziel der Stadt sollte die weitere Stärkung der Leistungskraft des Verwaltungshaushalts sein", so Grünewald. Darüber hinaus sollte die Stadt versuchen, von weiteren Kreditaufnahmen abzusehen, da der Gestaltungsspielraum durch den anwachsenden Schuldendienst eingeschränkt werde. Mehreinnahmen oder Minderausgaben sollten "konsequent zur Reduzierung der geplanten Kreditaufnahmen verwendet werden".

"Diese Hinweise kennen wir schon aus den Haushaltsreden", sagte Volk. "Wir werden weiter hartnäckig daran arbeiten." Bekanntlich will die Stadt alle Gebührensatzungen auf den Prüfstand stellen und denkt auch über die Einführung einer Zweitwohnungssteuer nach.