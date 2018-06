Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der Tagesordnungspunkt sechs der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend klang recht unspektakulär: "Satzung über die öffentliche Nahwärmeversorgung der Stadt Neckargemünd - Überarbeitung und Inkraftsetzung". Doch dieser hatte es in sich. Denn wie jetzt bekannt wurde, hat das Karlsruher Verwaltungsgericht im Januar einem Hausbesitzer Recht gegeben, der gegen den Anschlusszwang für die Warmwasserversorgung im Kleingemünder Neubaugebiet geklagt hatte. Seit Mitte Mai liegt die Urteilsbegründung vor - und diese ist bemerkenswert: Das Verwaltungsgericht hält die Nahwärmesatzung schlicht für unwirksam.

Die Nahwärmeversorgung in Kleingemünd steht schon länger in der Kritik. Denn die Nutzer müssen seit der Inbetriebnahme 2010 deutlich mehr für Heizung und Warmwasser bei den Stadtwerken zahlen, als sie erwartet hatten. Einige sprachen schon von der "teuersten Nahwärme Deutschlands". Hauptgrund ist, dass das Holzpelletheizwerk in der Schwimmbadstraße noch nicht ausgelastet ist. Im Zentrum der Kritik steht der Anschlusszwang. Jedes Haus muss angeschlossen werden - außer es ist ein Passivhaus. So steht es in der Satzung.

Und diese könnte nun gekippt werden. Wie Bauamtsleiterin Susanne Lutz im Gemeinderat sagte, wollte der Kläger eine Solarthermieanlage errichten, um sich damit selbst mit Warmwasser zu versorgen. Dies ist laut Satzung verboten. Das Gericht habe aber nicht den Anschlusszwang für unwirksam erklärt, sondern andere Punkte der Satzung kritisiert, so Lutz. Zum einen sei nicht ausreichend geregelt, zwischen wem das Benutzungsverhältnis zustande kommt. Und zum anderen sei der "Grundsatz der Verhältnismäßigkeit" nicht beachtet worden. Die Stadt müsse, so Lutz, mehr Einflussmöglichkeiten behalten, damit die Versorgungssicherheit gegeben sei.

"Wir haben auf diese Rüge bereits reagiert", erklärte Lutz. Im Februar habe man einen Gestattungsvertrag mit den Stadtwerken abgeschlossen, mit dem sich die Stadt die vom Gericht geforderten Einflussmöglichkeiten verschaffte. Das nicht ausreichend geregelte Benutzungsverhältnis könne man durch eine Satzungsänderung beheben, so Lutz. Und das auch rückwirkend - was der Gemeinderat auch einstimmig tat. Es sei dann klar, dass Verträge nicht mit der Stadt, sondern den Stadtwerken zustande kommen. Die Stadt habe Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Es würden "ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung" bestehen, weil die gerügten Fehler bereits behoben sind oder noch behoben werden können.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) hakte nach, ob der Anschlusszwang dann derzeit nicht bestehe. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, sagte Susanne Lutz. "Wir gehen davon aus, dass das damalige Urteil nach heutigem Stand falsch war." Bürgermeister Horst Althoff meinte, dass die Stadt bisher auf der rechtlich sicheren Seite war. "Und ich gehe davon aus, dass das auch so bleibt."

Hermino Katzenstein (Grüne) fand es widersprüchlich, dass man eine Satzung einfach so rückwirkend ändern kann. Das Urteil beinhalte einige deutliche Aussagen. "Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht." Daraufhin Althoff: "Ich auch."