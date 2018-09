Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Zum siebten Mal findet am Wochenende die "Kleine Buchmesse im Neckartal" statt, die sich inzwischen im Veranstaltungskalender der Region einen festen Platz erobert hat und die wieder anlocken wird. Zu verdanken hat die Stadt dieses literarische Ereignis dem Engagement von Walter Sauer und seiner Frau Nadine, die den in Neckarsteinach-Darsberg ansässigen Verlag "Edition Tintenfaß" betreiben und diese Buchmesse vor sieben Jahren initiierten. Die logistische Unterstützung liegt beim Heimat- und Kulturverein, der seit August vergangenen Jahres einen neuen Vorsitzenden, Bürgermeister Herold Pfeifer.

RNZ: Herr Pfeifer, wie wichtig ist Ihnen als neuer Bürgermeister und neuer Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins die Unterstützung der "Kleinen Buchmesse"?

Pfeifer: Für unsere Stadt ist die "Kleine Buchmesse" eine große Bereicherung. Ich muss zugeben, dass ohne die Mitarbeit aller, die sich haupt- und ehrenamtlich engagieren, die Organisation und Durchführung dieser hochkulturellen Veranstaltung gar nicht möglich wäre. Ich fühle mich als kleinen Mosaikstein in diesem großen Ganzen. Nur gemeinsam wird auch die siebte Kleine Buchmesse wieder ein Erfolg werden.

Worin besteht diese Unterstützung?

Unser Team um Walter Sauer bereitet die Messe in gewohnter Manier vor. Es gestaltet die Werbung, da werden Plakate entworfen und auch verteilt, es wird das Programm erstellt, die Räumlichkeiten werden mit Unterstützung des Bauhofes hergerichtet. Es werden Aufsichten bei den Lesungen übernommen. Die Bewirtung übernimmt in guter Tradition der Heimat- und Kulturverein und verwöhnt die Besucher mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

Was bedeutet diese Buchmesse für Neckarsteinach?

Es gibt keine bessere Werbung für die Stadt Neckarsteinach, die südlichste Stadt in Hessen und für die Metropolregion Rhein-Neckar. Unsere "Kleine Buchmesse" zieht Besucher aus der ganzen Region und weit über die Landesgrenzen hinaus an. Die vielen Leseratten, die zu uns kommen, beweisen, dass das Lesen, trotz Internet und Computer, immer noch angesagt ist. Ich bin mir sicher, dass Besucher bei anderer Gelegenheit, wie beim "Tag des Gastes", wieder nach Neckarsteinach kommen oder bei einem Ausflug mit dem Schiff bei uns verweilen.

Neben der Bücherpräsentation der Verlage gibt es auch ein Begleitprogramm. Was ist darunter zu verstehen?

In diesem Jahr finden an drei verschiedenen Orten des Bürgerhauses im halbstündigen Wechsel Bücherpräsentationen durch die Verlage statt. Ich kann Ihnen verraten, das Programm ist sehr abwechslungsreich, und für jeden Geschmack wird etwas dabei sein. Erstmals werden Lesungen im Eichendorff-Museum, das im Dezember letzten Jahres eingeweiht wurde und im Geoparkhaus beheimatet ist, stattfinden. Der Schwerpunkt aller Lesungen dort richtet sich an unsere Kinder.

Welche Erwartungen haben Sie an das literarische Wochenende?

Ich freue mich über viele Besucher. Besonders auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt lade ich recht herzlich zur Buchmesse ein. Außerdem freue ich mich über interessante Begegnungen und Gespräche. Auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, in dem einen oder anderen Buch zu schmökern - und vielleicht finde ich auch einen spannenden Roman oder einen Krimi. Ich lasse mich inspirieren! Selbstverständlich bin ich auch sehr gespannt, wie die Lesungen der Jugendlichen für Kinder angenommen werden.