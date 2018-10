Waibstadt. (aj) Die Kindergartenbeiträge steigen ab 1. September geringfügig, wie der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat. Grundlage für die Entscheidung war die Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlungen von Kirchen und kommunalen Landesverbänden.

Wie Bürgermeister Joachim Locher erläuterte, werde wie in der Vergangenheit für die verlängerte Öffnungszeit ein Aufschlag von bis zu 25 Prozent auf den Regelbeitrag empfohlen und bei den Plätzen für Kinder unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen ein Aufschlag von 100 Prozent, nachdem hier ein zusätzlicher Platz unbesetzt bleibe. Für die Ganztagesgruppe gebe es weiterhin keine Empfehlung, wobei der Gemeinderat für das nächste Kindergartenjahr die Beiträge bereits mit dem Einführungsbeschluss festgelegt habe, so das Stadtoberhaupt.

Ausgangslage für die Erhebung sei, dass landesweit angestrebt werde, mit ihnen rund 20 Prozent der Betriebsausgaben zu decken. Die neuen Empfehlungen berücksichtigten lediglich die voraussichtlichen Personal- und Sachkostensteigerungen von rund drei Prozent pro Jahr und bewirkten keine grundsätzliche Erhöhung des Deckungsbedarfs. Die Stadt gehe davon aus, dass sich die kirchlichen Kindergärten den Festlegungen des Gemeinderates anschließen.

Die Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2013/2014 für die verlängerte Öffnungszeit betragen für das erste Kind 126 Euro, für das zweite Kind 97 Euro, für das dritte 63 Euro und für das vierte 21 Euro. Für Kinder unter drei Jahren für die verlängerte Öffnungszeit: 252, 194, 126 und 42 Euro. Für die Ganztagesbetreuung gelten folgende Beiträge: 209, 162 Euro, 105 und 34 Euro. Im Kindergartenjahr 2014/2015 werden die Beiträge weiter angehoben.