Von Anja Hammer

Eppelheim. Eltern können sich auf höhere Kosten für die Kinderbetreuung einstellen. Sowohl die Beiträge für den Kindergarten als auch die Krippe werden ab Januar 2014 ansteigen. Das ist aber nur der erste Schritt: Zum Januar 2015 werden die Gebühren erneut steigen. Und: Die Pauschale für den Mittagstisch wird ab 2014 von 50 auf 60 Euro erhöht. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Derzeit werden 16,7 Prozent der Betreuungskosten durch die Elternbeiträge gedeckt. Erreicht werden soll mit dieser schrittweisen Erhöhung eine Kostendeckung von 20 Prozent.

Zuletzt hatte sich das Gremium 2011 mit dem Thema befasst und entgegen der Empfehlungen der kommunalen Verbände und Landeskirchen die Kindergartenbeiträge nicht erhöht. "Wir haben uns damals bewusst für eine Nullrunde entschieden, aber damals hatten wir auch sprudelnde Gewerbesteuern", so Bürgermeister Dieter Mörlein. "Heute stehen wir allerdings vor großen Investitionen im Kinderbetreuungsbereich und wissen nicht, wie wir sie stemmen sollen."

Beispiel: Max und Monika Mustermann haben zwei Söhne. Der ältere ist gerade in den Kindergarten gekommen, der jüngere in die Krippe. Beide essen dort zu Mittag. Für den Kindergarten mit Tagheimbetreuung bezahlen die Mustermanns jetzt monatlich 129 Euro und für die siebenstündige Betreuung in der Krippe 223 Euro. Hinzu kommen jeweils 50 Euro für das Mittagessen, macht also in Summe 452 Euro. Nächstes Jahr würden es unter gleichbleibenden Bedingungen 492 Euro und übernächstes Jahr 502 Euro sein.

Vor allem die Erhöhung der Kindergartengebühren führte zu einer Diskussion im Räterund. Die Fraktionen nutzten die Gelegenheit für einen politischen Schlagabtausch, um die Ansichten ihrer Bundespartei noch einmal kundzutun. Also ein Wahlkampf nach der Wahl. Der Vorschlag der SPD scheiterte allerdings knapp. "Wir wollen ein Zeichen setzen: Bei uns fahren Eltern günstiger", meinte Renate Schmidt. So sollten die Beiträge nicht auf einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent erhöht werden, sondern in ebenfalls zwei Schritten auf 19 Prozent. Dafür fanden sich zwar sieben Fürsprecher von SPD und Grünen, allerdings acht Gegenstimmen aus den anderen Fraktionen.

"Familien sind nicht auf Rosen gebettet", meinte Christa Balling-Gündling (Grüne), sah jedoch die Notwendigkeit dieser Erhöhung. So wurde letztlich der 20-Prozent-Vorschlag der Verwaltung beschlossen. Allerdings ohne den Zusatz, dass die Beiträge stets automatisch nach den Empfehlungen der Landeskirchen und kommunalen Spitzenverbänden erhöht werden. Dieses Entscheidungsrecht wollten sich die Räte nicht nehmen lassen und stets im Einzelnen darüber beschließen.

Einstimmig fiel die Erhöhung der Krippengebühren aus. Dazu Bürgermeister Mörlein: "Es ist wichtig, dass wir uns an die Empfehlungen halten, weil wir da keine Erfahrungen haben." Ebenfalls Zustimmung gab es für den höheren Preis des Mittagessens. Bislang hatte die Stadt das Essen, das bis zu 70 Euro pro Kind kostet, subventioniert. "Essensgelder sind nicht Aufgabe der Allgemeinheit", meinte Ordnungsamtsleiter Reinhard Röckle und erntete dafür ein einstimmiges Votum. Mörlein merkte noch an, dass es schließlich noch den Sozialfonds gebe, falls sich Eltern das nicht leisten könnten. Zudem wird es künftig keine Erstattungen mehr geben, wie das bisher der Fall war. Wenn Kinder länger als zwei Wochen entschuldigt vom Mittagstisch fernblieben, wurde die Hälfte der Pauschale erstattet.