Neckargemünd. (agdo) Ausgelassen auf Partys feiern, mit Freunden "abhängen" oder im sozialen Internetnetzwerk Facebook stundenlang chatten - all das rückt schnell in weite Ferne, wenn das eigene Baby anfängt zu schreien und Aufmerksamkeit fordert. Und oftmals fühlen sich junge Mütter mit der Situation mehr als überfordert. Wo bleibt das eigene Leben? Vielleicht kommt da schnell der Gedanke "Ich schaff' das nicht! Junge Mutter sucht Anschluss, Unterstützung, berufliche Perspektive, existenzielle Sicherheit". Unter diesem Motto stand die fünfte Jugendhilfefachtagung des SRH-Berufsbildungswerks.

Jedes Jahr bekommen 7000 minderjährige Frauen ein Kind, sagte SRH-Geschäftsführer Joachim Trabold bei der Begrüßung in der Aula der SRH. Das Erstaunliche: Die meisten Kinder seien geplant. Viele der sogenannten Teeniemütter kommen Trabold zufolge, wie es scheine, aus sozial schwachen Familien, in denen Liebe und Zuwendung meist ein Fremdwort sei. Die Folge: Um sich Liebe woanders zu holen, würden sie gewollt schwanger, bauen sich ein eigenes "Nest" auf und hoffen, dass das Baby ihnen die Geborgenheit gibt, die ihnen selbst in der eigenen Kindheit fehlte. Und schon seien die Probleme vorprogrammiert: Den minderjährigen Müttern fehle damit jegliche Berufsperspektive. Wie sollen sie es auch schaffen mit Kind, meist ohne Mann an ihrer Seite und ohne Schulabschluss oder sonstige Ausbildung?

Bei der Tagung war der aus dem Fernsehen bekannte Diplompsychologe und Moderator Michael Thiel dabei. Er sprach in seinem Vortrag über die Frage "Wann ist eine junge Mutter eine gute Mutter?". Schon zu Beginn machte Thiel eines deutlich: Nämlich dass ein Kind eine emotionale Bindung zu einer Bezugsperson brauche. Das muss ihm zufolge nicht unbedingt die Mutter sein, die Rolle könne auch der Vater oder die Großmutter übernehmen. Wichtig für ein Kind - gerade in den ersten Monaten - sei vor allem, einen festen Anker zu haben, den berühmten Hafen im Sturm sozusagen, sagte Psychologe Thiel.

Bei manchen Besuchern stellte dies die Betreuungsangebote der Kindertagesstätten infrage: Wie kann ein Kind eine gute Bindung zur Mutter oder zum Vater entwickeln, wenn es bereits im Babyalter in der Kita sei? Dies fragte eine Besucherin. Der Fernsehmoderator hielt sich bei der Frage bewusst bedeckt, räumte jedoch ein, dass es für ein Kind durchaus wichtig sei, gerade im ersten Jahr bei den Eltern aufzuwachsen.

Eigentlich sei das Prinzip ja logisch: Je glücklicher Kinder in einer Familie aufwachsen, desto weiter schaffen sie es später im Beruf und geben das Glück an eigene Kinder weiter. Das ist Thiel zufolge auch bewiesen. Die Lösung sieht der Moderator in einem Satz: "Kinder, die man nicht liebt, werden zu Erwachsenen, die nicht lieben." Neben Michael Thiel sprachen an zwei Tagen noch weitere Referenten über das Thema.