So kannte man sie schon als Hilde in der Fernsehserie "Familie Heinz Becker": Alice Hoffmann. Foto: Geschwill

Leimen. (sg) Das Publikum im ausverkauften Rosensaal des Bürgerhauses am alten Stadttor ahnte es schon, als Alice Hoffmann in ihrer Rolle als verlassene Ehefrau "Vanessa Backes" die Bühne betrat: Unter ihrem Mantel verbarg die Schauspielerin und Entertainerin ihre berühmte "Kiddlscherz", also eine Kittelschürze. Mit diesem Kleidungsstück machte sie als Gerd Dudenhöffers Fernsehgattin Hilde in der Serie "Familie Heinz Becker" in 24 Folgen bundesweit Fernsehkarriere. Kurz nach ihrem Ausstieg aus der Serie im Jahr 1996 hat der saarländische Erfolgsautor Gerhard Bungert für Alice Hoffmann, die übrigens erst im Alter von 14 Jahren ins Saarland kam, die Figur der "Vanessa Backes" ins Leben gerufen und hierfür Theaterprogramme entwickelt.

In dieser Rolle ist Alice Hoffmann bis heute sowohl auf der Bühne als auch im Fernsehen zu sehen. Die Frage, was sich wohl unter der Kittelschürze verbergen mag, wurde von "Frau Backes" zur Freude des Publikums an diesem Abend auch beantwortet. Mit gekonnten Posen legte sie am Ende tatsächlich einen "Striptease" hin und lüftete, ohne sich wirklich auszuziehen, das "Darunter-Geheimnis". Die Zuschauer erlebten die witzige Rückverwandlung von Vanessa Backes in Alice Hoffmann.

Beim Kulturkreis in Leimen war die Entertainerin, zu deren Markenzeichen auch Hut, Handtasche und natürlich der saarländische Dialekt gehören, bereits zum zweiten Mal zu Gast. Als Vanessa Backes brauchte Alice Hoffmann für ihr Programm "Denk emol" weder ein Bühnenbild noch eine Rahmenhandlung, sondern nur ein Mikrofon. Bewaffnet mit Handtasche und beneidenswerter Schlagfertigkeit erzählte sie aus ihrem neuen Leben, das sie sich nach einer zerbrochenen Ehe aufbauen musste. Nach der Scheidung habe sie gedacht, dass die Welt untergehe. Doch das Gegenteil war der Fall: Die Sonne ging auf!

Backes startete durch, traute sich etwas zu, gründete eine Ich-AG, besuchte einen Englischkurs, kam in den saarländischen Landtag und begann, sich Gedanken über "außerhäusliche" Themen zu machen. In "Denk emol" ging es thematisch querbeet um Kanzlerin Angela Merkel, die Hartz-IV-Reform, moderne Computertechnik, Kreditkarten, die Denkweise von Männern und Frauen sowie um die "Flatterhaftigkeit des männlichen Geschlechts". Vanessa Backes servierte alles mit der ihr typischen Naivität und Wortverdrehern, gewürzt mit einem Schuss kabarettistischer Schärfe. Ihre Ausführungen verfehlten ihr Ziel, nämlich die Lachmuskeln, nie.

Um dem Publikum den Einstieg in den Kabarettabend zu erleichtern, gab es zunächst eine witzige Einführung in die "Dialektik" der Saarländer mit einer Exkursion durch das Vokabular mit kurzem Abstecher ins Französische. Was den Saarländern am Wich-tigsten ist, brachte Frau Backes mit dem Satz: "Hauptsach’ gudd gess’", also "Hauptsache gut gegessen", gleich auf den Punkt. Bei der Gelegenheit gab es einen Ausflug in die saarländische Küche mit Erläuterungen zum Nationalgericht "Dip-pelappes", einem Pfannengericht mit frisch geriebenen Kar-toffeln, Lauch, Eiern und Speck.

Witze über Saarländer und ihre ungeliebten Pfälzer Nachbarn hatte die Kabarettistin selbstverständlich auch im Gepäck. Saarländer ziehen ihre für einfältig gehaltenen Nachbarn damit auf, dass diese Berliner schälen, um an Marmelade zu kommen. Umgekehrt amüsiert sich der Pfälzer köstlich über die von ihm als naiv angesehenen Saarländer, weil diese Schokolinsen schälen, um Schokokuchen backen zu können.