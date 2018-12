Neckargemünd. (cm) Wenn an diesem Freitag, 7. April, um 18.30 Uhr der SV Sandhausen im heimischen Hardtwaldstadion auf Arminia Bielefeld trifft, sind auf der Tribüne 50 Plätze für Neckargemünder reserviert. Denn der Fußballzweitligist hat der Stadt am Neckar ebenso viele Eintrittskarten für ehrenamtlich engagierte Bürger zur Verfügung gestellt, sagte Bürgermeister Frank Volk in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montagabend.

Man habe die Tickets auch Organisationen wie der Feuerwehr und der DLRG angeboten, doch das Interesse habe sich in Grenzen gehalten, berichtete Volk weiter. Die letzte Option schienen nun die Gemeinderäte zu sein. Doch obwohl der Rathauschef werbend mit den Eintrittskarten wedelte, fand sich auch hier kein Abnehmer - zumindest nicht auf die Schnelle.