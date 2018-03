Von Manuel Reinhardt

Wiesenbach. "Wer kommt denn auf die Idee, in einen Kindergarten einzubrechen?" Das fragt sich Martina Berger. Die Vorsitzende des Elternbeirats des katholischen Kindergartens St. Michael in der Hauptstraße ist genau wie alle anderen Eltern und die Erzieherinnen fassungslos. Zwei Mal innerhalb weniger Wochen ist die Einrichtung ins Visier der Täter geraten. Und als ob die bloßen Taten oder der materielle Verlust nicht schon schlimm genug wären, sind Eltern und Kinder über eines schockiert: den Diebstahl von Erinnerungen.

In der letzten Woche sind die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in die beiden Räume der Kleinkindgruppen und das Büro eingebrochen. "Bis 20 Uhr waren wir am Montag noch da", sagt Kindergartenleiterin Martina Brüsemeister. Dienstagfrüh hat eine Erzieherin den Einbruch dann bemerkt. Gestohlen wurden mehrere Hundert Euro und technische Geräte. Und zwei Kameras. "Das sind keine Hightechkameras", so Martina Berger.

Was die Geräte aber unersetzlich macht, sind die gespeicherten Bilder: Denn hier werden Projekte und die Entwicklung der Kinder dokumentiert, die sie später als Erinnerung mit nach Hause nehmen können. "Das ist wie ein Tagebuch aus dieser Zeit", sagt Martina Berger. Der Frust über diesen Verlust ist bei den Eltern entsprechend groß. "Die Täter haben unwiederbringliche Erinnerungen an ein schönes Kindergartenjahr geklaut", klagt sie. "Eine Kamera kann man ersetzen, aber die Erinnerungen, die in ihr stecken, sind für immer verloren."

Die Hoffnung, die Bilder zurückzubekommen, ist gering. Unversucht wollen die Eltern aber nichts lassen. "Steckt die SD-Speicherkarte in einen Umschlag und werft ihn bei der Gemeinde, bei der Kirche oder beim Kindergarten ein", appelliert der Elternbeirat an die Einbrecher. "Ihr würdet den Kindern, Eltern und dem Kindergartenteam ein bisschen Glauben an die Welt zurückgeben."

Diesen Glauben versucht auch Martina Brüsemeister, zurück zu erlangen. Denn schon in der Weihnachtszeit ist im Kindergarten eingebrochen worden. Die Polizei geht von denselben Tätern aus. "Beide Male sind sie über die Fenster reingekommen", sagt die Kindergartenleiterin. Beim ersten Mal erbeuteten sie Laptop, Beamer, Schlüssel und Bargeld, durchwühlten das Büro und rissen Schranktüren aus. "Ich war entsetzt, wie alles aussah", so Brüsemeister. Sie tauschte sofort das Türschloss aus. Umso größer war nun die Überraschung über den zweiten Einbruch. "Das ist schon dreist." Das Büro sah diesmal noch verwüsteter aus.

"Das ist kein gutes Gefühl", sagt die Kindergartenleiterin. Und auch die Erzieherinnen, die die Einbrüche entdeckt haben, hätte dies "mehr beschäftigt als gedacht". Darum werden sie nun morgens zu zweit in den Kindergarten gehen, das gebe mehr Sicherheit. "Ich finde es einfach traurig und beunruhigend, dass man auch auf dem Land mit so etwas rechnen muss", meint Brüsemeister.

Ähnlich waren die Reaktionen der Eltern. Schließlich stand just zur Kinderbringzeit die Polizei vor der Tür. "Sie haben gesagt: Was ist aus unserem beschaulichen Dorf geworden", berichtet Brüsemeister. "Wir sind völlig ratlos", ergänzt Martina Berger. Auch die Kinder bekamen natürlich alles mit. "Die Erzieherinnen haben mit ihnen gesprochen und es ganz toll gemacht", lobt sie. Zu sehr wollten die Erzieherinnen aber nicht darüber reden. "Weil so vielleicht mehr Ängste erzeugt werden", so Martina Brüsemeister.

Besonders die Jungs fanden es aber auch spannend, als die Polizei da war. Ihnen hat Martina Brüsemeister gesagt, was Eltern und Erzieherinnen auch hoffen: "Die Polizei kriegt die Einbrecher bestimmt."