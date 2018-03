Von Roland Fink

Neckargemünd. Die Vita von Otmar Traber liest sich recht anständig: katholisch gezeugt, 1953 katholisch geboren, geworden und geblieben, katholisch liiert, katholisch studiert, katholische Kinder, katholisches Geld und schließlich heimatloser Katholik und Kabarettist. Mit diesen Prädikaten geht Traber auf Reisen, verdient sein Geld. So wie bei seinem Auftritt in der Arche, dem ökumenischen Gemeindezentrum.

Man muss nicht katholisch sein, um die beißende Ironie zu verstehen, die den Menschen Traber umtreibt. Doch warum spielt der Mann aus der Gegend um Ludwigsburg eigentlich Kabarett, geht mit bisher sieben Programmen auf Tour? "Um das Katholischsein zu überleben", so Traber.

Etwas von der 68er-Generation zu wissen, konnte an diesem Abend nicht schaden. Der Konfessionskabarettist setzte auf Basiswissen über die Katholische Kirche auf. Die Pillenenzyklika und das Sexverbot wurden thematisiert. Und ist es immer noch ein Grund, dass Protestanten aus der evangelischen Kirche wegen des Papstes austreten?

Ja, mit den Katholiken, mit seinen Katholiken, da hat er’s, der Traber. Das Rudel an alten Opas, die im Petersdom umherstreifen, die geballte Veränderungspotenz der Katholischen Kirche, die Kardinäle auf dem Petersplatz, "passen da Frauen wie Margot Käßmann dazwischen?" Hat der Vatikan Tradition mit Wahrheit verwechselt? "Eine chaotische Welt erfordert einfache Antworten, Religionen verkünden keine Wahrheiten, lediglich Hoffnungsbilder." Und da der Träger des Kleinkunstpreises 2007 sein Schwabenländle bestens kennt, weiß er auch, dass die Evangelischen dort gerne als "Wüstgläubige" geschimpft werden.

Doch Traber ist nicht gleich Traber. Als "Gottlob" schlüpft er in eine andere Rolle, einem schwäbischen, "gut katholischen" Gläubigen, der Angst hat, dass in die Kegelbahn unter der Kirche nun Flüchtlinge einziehen könnten, wenn die Kirche erst einmal in die Hände der Taliban gefallen ist. "Könnt euch drauf verlasse, unterm Islam wird nicht mehr weitergekegelt", malt Gottlob das schwarze Credo an die Wand. Dennoch, auch dieser Religion mit Mohamed, dem Propheten, kann er etwas abgewinnen, der ehemalige Ministrant: "Die Hingab ischt’s, die Bereitschaft zur Hingab, die fehlt uns Christen."

Mittdenken war schon gefordert an diesem Abend, schnell denken war kein Nachteil für das sachkundige Publikum. Traber darf gerne wiederkommen nach Neckargemünd. Dass ihm der Stoff nicht ausgeht, dafür trägt seine, die Katholische Kirche schon Sorge.