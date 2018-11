Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Karl Roscher ist Experte, wenn es um Problemlösungen beim Schach geht. Diese Begabung hat ihm 1989 eine Aufgabe eingebracht, die er bis heute wahrnimmt: Er betreut die Schachecke der Rhein-Neckar-Zeitung im Wochenendmagazin. Wenn er am heutigen Mittwoch seinen 80. Geburtstag feiert, hat die RNZ also ganz besonderen Grund, sich in die Gratulantenschar einzureihen und alles Gute zu wünschen.

Geboren wurde Karl Roscher im sogenannten Kuhländchen, in Botenwald in Mähren (heute Butovice, Tschechien) als einziger Sohn von Hermine und Karl Roscher. Seine Kindheit, die der Krieg verkürzte, verbrachte er dort. Gemeinsam mit seiner Mutter musste er die Heimat 1946 verlassen. Die Deutschen wurden in Viehwaggons abtransportiert, und angekommen in Hockenheim wurden sie auf Lkws verteilt. In der Heidelberger Altstadt fanden die Roschers eine kleine Wohnung.

1947 kehrte der Vater aus dem Krieg zurück und brachte seinem damals zehnjährigen Sohn das Schachspiel bei. Da der Vater Schreiner war, fiel es ihm nicht schwer, selbst ein Schachbrett aus Holz herzustellen. Dieses Schachbrett besitzt Sohn Karl Roscher noch heute. Die Schachfiguren, mit denen es bespielt wird, hat übrigens der Vater seiner Ehefrau Elke, geborene Dick, der ebenfalls Schreiner war, geschnitzt.

Nach dem Besuch der höheren Handelsschule und der Wirtschaftsoberschule in Heidelberg wurde er Lehrling bei der Deutschen Bank und blieb dort bis zum Rentenbeginn im Jahr 1994. Er war 25 Jahre alt, als er sich selbst die Frage stellte: Soll ich etwa den Rest meines Lebens Junggeselle bleiben? Gerade um die Ecke von seinem Arbeitsplatz gelegen war das Postamt, und da saß seine Zukünftige am Schalter. Er fasste sich ein Herz und verabredete sich mit ihr. 1966 heiratete Karl Roscher seine Elke am 6. Mai. Das Paar wohnte in Schriesheim, in Rohrbach und baute ein Häuschen in Neckargemünd, das sie mit ihren 1967 und 1968 geborenen Söhnen bewohnten.

Wer nun glaubt, alles in der Freizeit von Karl Roscher habe sich um Schach gedreht, der irrt. Er gehörte zwar zwei, drei Jahre einmal dem Heidelberger Schachverein an. Aber den Ehrgeiz, Turnierspieler zu werden und sich an jedem Sonntag - da finden die Wettbewerbe in der Regel statt - auch bei schönstem Wetter im Nebenzimmer einer Gaststätte mit anderen Schachspielern zu messen, ging ihm völlig ab. Lieber wanderte er mit seiner Ehefrau Elke durch heimatliche Gefilde - vom Odenwald bis in die Pfalz.

Das Schachspiel hatte Karl Roscher aber dennoch nie aus den Augen verloren und das Knobeln, das Knacken von Schachproblemen war genau sein Ding. Das wusste auch seine frühere Schulkameradin Linde Fischer, die seinerzeit Chefin vom Dienst bei der Rhein-Neckar-Zeitung war. Als Max Eisinger, der noch vor 29 Jahren die Schachecke in der RNZ betreute, ausfiel, sprang Karl Roscher - darum gebeten - als Ersatz ein und übernahm die Aufgabe schließlich für den verstorbenen Vorgänger.

Woche für Woche füttert er seither die Schachfangemeinde, die sich auf das Lösen von Schachproblemen spezialisiert hat. Ganze Regalwände in seinem Arbeitszimmer sind mit Büchern über das Thema gefüllt - die Bücher bringen es nebeneinander aufgestellt locker auf eine Länge von zwölf Metern. Die ältesten Bände, Jahrbücher für Schachaufgaben, datieren übrigens aus dem Jahr 1862.

Einmal im Jahr bietet er auch ein Lösungsturnier an, das sich über mehrere Schachecken-Ausgaben erstreckt und da geht es richtig zur Sache, wie er betont: "Da sind Probleme dabei, die der Computer nicht lösen kann."