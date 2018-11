Eine Gruppe will etwas gegen die gähnende Leere auf dem Wasserturmplatz tun. Foto: Geschwill

Eppelheim. (sg) Früher war alles besser. Das könnte auch für den Wochenmarkt am Wasserturmplatz gelten. Früher war der Wochenmarkt jeden Samstag eine gefragte Einkaufsmöglichkeit und ein beliebter Treffpunkt für die Bevölkerung. Man konnte an den verschiedenen Ständen frische Produkte aus der Region einkaufen und obendrein ein Schwätzchen halten. Doch in den letzten Jahren verschwanden aus unterschiedlichen Gründen immer mehr Marktstände. Heute sind kaum mehr eine Handvoll Anbieter vor Ort. Das Warenangebot hat sich extrem reduziert. Der Wasserturmplatz weist eine gähnende Leere auf. Doch das soll sich wieder ändern.

Eine Gruppe, bestehend aus Bürgern und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, hat sich vorgenommen, den Wochenmarkt auf dem Wasserturmplatz wiederzubeleben. Er soll aus seinem Dornröschenschlaf erweckt und der Samstag als Markttag reaktiviert werden.

Als erster Schritt wurde vom Wochenmarkt-Team eine Umfrage durchgeführt, um die Meinung der Bevölkerung zu erfahren. Vermissen die Bürger das breit gefächerte Wochenmarktangebot von früher oder hat sich das Einkaufsverhalten schon so weit verändert, dass man lieber alle Lebensmittel in den Supermärkten auf der grünen Wiese kauft? Das Ergebnis: Alle 54 Rückmeldungen wollten, dass der Samstagsmarkt wiederbelebt wird.

Sie teilten auch ihre Wünsche zum Warenangebot mit. Klarer Favorit bei der Umfrage: Molkereiprodukte im Allgemeinen und Ziegenkäsespezialitäten im Besonderen, gefolgt von Gärtnererzeugnissen wie Blumen und Kräuter, Metzgereiprodukte sowie Feinkost und Delikatessen. Vereinzelt wurden Geschenk- und Kosmetikprodukte sowie Wildspezialitäten, Tee und Kaffee gewünscht.

Schritt für Schritt gilt es jetzt, die Vorschläge aus der Bevölkerung zu realisieren und den Wochenmarkt mit zusätzlichen Standangeboten für Kindergärten, Schulen und Vereine attraktiver zu machen. Zunächst werden die Eppelheimer Einzelhändler und Erzeugerbetriebe angeschrieben. Sie sollen zuerst die Chance erhalten, den Wochenmarkt mit neuen Ständen zu bestücken. Dann wird bei den in der Region angesiedelten Unternehmen angefragt und bei den Händlern der umliegenden Wochenmärkte. Dies wird seitens der Stadtverwaltung nun von Kai Enkler als Marktverantwortlichem übernommen.