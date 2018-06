Moshe Trost trat schon sein Amt in Gaiberg an.

Von Mareike Ritter

Region Heidelberg. Was führt junge Menschen zur Lokalpolitik? Was ist ihnen wichtig und was wollen sie erreichen? In den nächsten Wochen konstituieren sich die Gemeinderäte in der Region rund um Heidelberg neu. Ab dann werden auch vier junge Menschen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren an den Ratstischen sitzen. Die RNZ hat sich mit dem Gaiberger Moshe Trost, Anna Maria Köhler aus Sandhausen, Sebastian Knecht aus Lobbach-Waldwimmersbach und der Leimenerin Anja Sauerzapf unterhalten.

> Moshe Trost ist 18 Jahre alt. Als er für die Grüne Liste Gaiberg in den Gemeinderat gewählt wurde, steckte er noch mitten im Abitur. Dass er gewählt wurde, war für ihn keine Überraschung: "Ich wusste, dass es viele Neuwähler geben würde, die lieber jemanden wählen, der in ihrem Alter ist." Damit lag er richtig: Zwölf Kandidaten standen auf der Grünen Liste zur Wahl und Trost bekam einen der vier Sitze der Grünen im Gemeinderat.

Für das nächste Jahr hat Trost erst einmal ein Freiwilliges Soziales Jahr im kulturellen Bereich geplant. Auch wenn er sich vorstellen kann, langfristig in der Politik aktiv zu sein, freut er sich jetzt erst einmal auf die kommenden fünf Jahre. "Ich dachte, die Kommunalwahl wäre eine gute Möglichkeit, in die Politik einzusteigen." Er hat sein Mandat übrigens schon angetreten, denn der neue Gaiberger Rat hat sich bereits konstituiert.

Moshe Trost hat ganz konkrete Ziele: Er möchte, dass die Nahverkehrsbindung ausgebaut wird, damit man besser angebunden ist. Außerdem findet er, dass Verträge ausführlicher gelesen werden sollten, bevor man über sie abstimmt. Das ist ihm besonders bei der Abstimmung über die Stromkonzessionsabgabe aufgefallen: "Viele hatten keine Ahnung, was in dem Vertrag steht und trotzdem wurde dieser bis auf eine Enthaltung einstimmig angenommen." Allgemein findet er, dass der Umgangston in einer Sitzung angepasst werden sollte, bisher sei der nämlich nicht angenehm.

> Anna Maria Köhler ist 24 Jahre alt, studiert Jura und hat schon etwas mehr Erfahrung in der Politik: 2012 trat sie der Jungen Union bei, den Ortsverband Leimen-Sandhausen leitet sie seit 2013. Auch wenn sie findet, dass man sich nicht unbedingt gleich parteilich festlegen müsse, könne man auf lokaler Ebene viel erreichen: "Man hat persönliche Erfahrungen, die man einbringen kann, man weiß, was gebraucht wird."

So hat auch Köhler konkrete Ziele für Sandhausen: Ihr liegen besonders die jungen Menschen am Herzen. "Es wird viel für Kinder und ältere Menschen getan, aber für jemanden wie mich zwischen 18 und 30 Jahren gibt es sehr wenig." Den Ausbau der Nahverkehrsbindung will sie vorantreiben, damit es weniger Verspätungen und Ausfälle gibt. Sie denkt auch an eine Umgestaltung des Ortskerns: "Ich weiß nicht, inwiefern da etwas möglich ist, aber ich denke, man könnte ihn effektiver und attraktiver gestalten."

Bei diesen Plänen könnte man meinen, dass Anna Maria Köhler große Erwartungen an ihre Zukunft in der Politik hat, doch sie bleibt realistisch: Vieles hinge vom Zufall und vom Glück ab, man könne eine solche Karriere nicht planen. "Es war schon erstaunlich, dass ich überhaupt gewählt wurde, das hielt ich vor der Wahl für eine Utopie", sagt sie. Sie freut sich zwar auf die nächsten fünf Jahre, wäre aber auch nicht enttäuscht, wenn es bei dieser Zeit als Gemeinderätin bliebe: "Ich konzentriere mich jetzt vor allem auf mein Jurastudium."

> Sebastian Knecht aus Lobbach-Waldwimmersbach war sich seiner Sache vor der Wahl deutlich sicherer: Der 21-Jährige hatte sich zwar nicht vorgenommen zu kandidieren, aber als er für die CDU aufgestellt wurde, war er mit einem guten Gefühl in die Wahl gegangen. Er habe sich schon immer für Politik interessiert und so seien weder seine Freunde noch seine Familie überrascht gewesen, als er kandidierte. Momentan studiert er Bauingenieurswesen, doch er habe neben dem Studium relativ viel Zeit, um seine Aufgaben wahrzunehmen: "Man muss sich zwar gut organisieren, aber es ist machbar."

Für seine Heimatgemeinde Lobbach wünscht er sich einen guten Internetanschluss, und dass junge Familien zuziehen: "Ich möchte, dass in Vereinen eine stärkere Jugendförderung betrieben wird, damit nicht nur ältere Menschen in Lobbach wohnen." Eine politische Karriere kann Knecht sich zwar vorstellen, aber er lässt seine neue Aufgabe als Gemeinderat jetzt erst einmal auf sich zukommen.

> Anja Sauerzapf wurde als 21-Jährige in den Gemeinderat von Leimen gewählt. Sie ist in der Politik groß geworden - ihr Vater Bruno Sauerzapf war bis zu seinem Ruhestand Erster Bürgermeister von Leimen und ist momentan Vorsitzender der CDU-Kreisfraktion Rhein-Neckar. Durch ihr starkes Interesse beschloss sie, sich für die CDU-Liste aufstellen zu lassen. Damit war sie sehr erfolgreich: Sie war die meistgewählte Frau der CDU in Leimen und bekam einen der acht CDU-Sitze im Gemeinderat. Über dieses Ergebnis war sie - genau wie Freunde und Verwandte - sehr überrascht und erfreut: "Das ist ein großer Vertrauensvorschuss der Wähler und diesem möchte ich gerecht werden."

Ihr ist klar, dass sie sich erst einmal einarbeiten muss und dass die Aufgabe als Gemeinderätin nicht leicht mit ihrem Zahnmedizinstudium unter einen Hut zu bringen ist. Sie ist aber "gerne bereit, diese doppelte Herausforderung anzunehmen". Auch Anja Sauerzapf möchte sich in ihrer Heimatgemeinde besonders für die jüngere Generation einsetzen. Besonders wichtig sind ihr: "die Bildung und die Kinderbetreuung, aber auch das Gesamtwohl der Stadt", so die 21-Jährige.