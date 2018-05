Dossenheim/Rhein-Neckar. (dw) In die Freude über die Grundsteinlegung mischten sich Erleichterung und Stolz. Auf diesen Tag hätten das Julius-Kühn-Institut (JKI) und die Gemeinde rund 20 Jahre lang hingearbeitet, sagte Georg F. Backhaus, Präsident und Professor des zentralen Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen, Bürgermeister Hans Lorenz dabei zunickend.

Am Standort der örtlichen Einrichtung auf halben Weg nach Schwabenheim wird bereits seit vergangenem August gegraben. Jetzt konnte im Beisein der am umfänglichen Planungsprozess Beteiligten die Bulle - eine Art Zeitkapsel mit wichtigen Dokumenten - versenkt werden. Hermann Onko Aeikens, Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, legte das Behältnis in die vorbereitete Öffnung im künftigen Kellergeschoss.

Entstehen wird ein neues Büro- und Laborgebäude, in welches das am Ort bereits vorhandene "Institut Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau" und das "Institut für biologischen Pflanzenschutz" 2020 einziehen werden, so der Plan. Beide JKI-Institute behalten ihre Selbstständigkeit. Ziel sei dennoch, Synergien zu nutzen, so Backhaus weiter.

Sein Bundesministerium sei auf die Wissenschaft angewiesen, sagte Staatssekretär Aeikens, und das JKI unterstütze dies in hervorragender Weise. Weiter wertete er die Arbeit des Instituts vor dem Hintergrund der stark wachsenden Weltbevölkerung als "große Herausforderung". "Die Wissenschaft muss helfen, diese Aufgabe zu lösen." Dass hier exzellent gearbeitet werde, sei dem Institut gerade erst bestätigt worden. "Wir sind hier also nicht bei irgendeinem Institut, sondern bei exzellenten Forschern." Vor Ort gehe es um die Entwicklung widerstandsfähiger und gesunder Sorten, die für ihn eine Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften seien. Mit dem Neubau würden dafür ideale Voraussetzungen geschaffen. Lutz Leide, Leiter der Sparte Facility Management bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, griff den Rückgang der Insekten auf, um die Bedeutung dieser Forschung hervorzuheben. Er verglich das Bauvorhaben mit der Schwangerschaft eines Elefanten, bei dem lang nichts zu sehen sei. Dann aber ein Wurf gelinge.

Monika Thomas, Leiterin der Abteilung Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, sprach von der langwierigen, aber "unheimlich wichtigen" Vorplanung, bei der auch die "Reaktivierung" des bestehenden Gebäudes geprüft worden sei.

Sie dankte für den Input der Mitarbeiter, die ihre Wege und Arbeitsweisen am besten kennen würden. Ähnlich äußerte sich auch Baudirektor Bernhard Schmidt vom Staatlichen Hochbauamt Heidelberg, das vor zehn Jahren den Planungsauftrag erhalten hat. Thomas und Schmidt betonten die ökologisch anspruchsvolle Ausführung des Bauvorhabens mit Fotovoltaik, Grundwasserkühlung und Holzpellets-Heizung. Es sei zunehmend schwieriger, qualifizierte Wissenschaftler zu gewinnen, so Backhaus abschließend. Der entstehende, moderne Arbeitsplatz möge bei ihrer Akquise helfen.