Eppelheim. (sg) Endlich Ferien! Der Schulgong wurde gestern Vormittag sicher von vielen Schülerinnen und Schülern in ganz Baden-Württemberg herbeigesehnt. Um 11.25 Uhr war es für die Grundschüler der Theodor-Heuss-Schule soweit: Sie verabschiedeten sich nach dem ökumenischen Gottesdienst und der Klassenlehrerstunde jubelnd von ihren Lehrerinnen in die Ferien.

Schnell wurden die Schulranzen gepackt, aufgesetzt und aus der Schule gestürmt. Sechseinhalb Wochen Ferien liegen jetzt vor ihnen. Die RNZ hat sich vor Ort in der Klasse 1a von Regine Grams-Bäumer und der Klasse 3a von Seja Klimmt umgehört, auf was sich die Kinder in den Ferien am meisten freuen.

Drittklässlerin Sofia darf in den Ferien ihren Geburtstag feiern. Sie wird mit ihrer Familie den Holiday-Park besuchen, dort ganz sicher ganz oft Achterbahn fahren und auch übernachten. Für ihren Klassenkameraden Modoulamin geht es nach Frankreich. "Ich freue mich aufs Fußballcamp und auf den Urlaub mit meiner Familie in Italien", erfährt man von Max, acht Jahre. "Wir gehen nach Südfrankreich, ich freu' mich schon aufs Meer", erzählt die neunjährige Nele. Nach Berlin fährt die gleichaltrige Helen mit ihrer Familie. Sie ist neugierig auf die vielen Sehenswürdigkeiten der Bundeshauptstadt.

"Wir werden in die Türkei fahren und Verwandte besuchen", erfährt man von Erstklässlerin Elif. Die Siebenjährige liebt das Mittelmeer. Mit den Eltern und zwei Freunden macht sich der gleichaltrige Jasper auf den Weg nach Hagen bei Dortmund zum Verwandtenbesuch.

Aufs Ausschlafen, und Schwimmen freut sich Mia: "Ich fahre mit meiner Familie zu meiner Tante nach Spanien." Dort kann sie im Pool schwimmen und faulenzen. Kolja, sieben Jahre jung, macht Urlaub in Österreich. Für ihn sind dann Fahrten auf der Sommerrodelbahn der Hit. Für andere geht es nach Kroatien oder an die Nordsee.

Und Hauptsache bei alldem: Der Schulranzen bleibt zu Hause.