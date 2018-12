Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die Stadt schafft Wohnraum für die heimische Vogelwelt: Dieser Tage durften sich auf dem Spielplatz zwischen dem Konrad-Adenauer-Ring und der Leipziger Straße die Spatzen über zwei "Mehrfamilien-Nistkästen" freuen. Die Stadt will damit der rückläufigen Population des Feld- und Haussperlings entgegenwirken.

"Spatzen sind gesellige Vögel, sie nisten gerne nebeneinander", informierte Peter Schmitt, der Umweltbeauftragte der Stadtverwaltung. Zwei- bis dreimal im Jahr kann ein Spatzenpaar für Nachwuchs sorgen. Die Nistkästen wurden hoch oben in den Bäumen mitten in einem Spatzenrevier platziert. Damit beauftragt waren Christina Lehrau und Dirk Kretzschmar vom städtischen Bauhof. Mit einer Leiter und dem notwendigen Befestigungsmaterial waren sie angerückt. "Im Herbst werden wir kontrollieren, ob die neuen Spatzenhäuser angenommen wurden", erklärte Schmitt.

Es ist nicht die erste Nistkastenaktion für die Vogelwelt, die die Stadt durchführt. Schon vor einigen Jahren hat man unter der Leitung von Peter Schmitt begonnen, im Eppelheimer Wald sowie in der ehemaligen Kiesgrube "Zwirn", entlang der Kunstmeile und auf dem Friedhof Brutmöglichkeiten für die heimische Vogelwelt zu schaffen. Auf dem "Zwirn"-Gelände wurde beispielsweise der selten gewordene Wendehals gesichtet. Daher hat man dort mit Nisthöhlen, die dieser Vogel bevorzugt, seine Ansiedelung unterstützt.

Zusammen mit dem örtlichen Nabu wurden auch Bruthöhlen für den Steinkauz angebracht. In nächster Zeit werden noch weitere Nistmöglichkeiten aufgehängt. "Wir haben im Stadtgebiet verschiedene Nistkästen sowohl für kleine Blaumeisen als auch für große Stare", war zu erfahren. Ideal wäre es natürlich, wenn die Vögel in geschützten Plätzen in Gärten oder auf dem Feld Brutmöglichkeiten finden würden. Doch ihr Lebensraum werde immer weiter verkleinert, berichtete der Umweltbeauftragte.

Peter Schmitt empfahl, Hecken, Bäume und Büsche anzupflanzen, in denen sich die Vögel ein Nest bauen können. Alte Bäume sollten, sofern möglich, nicht gefällt werden. Sie können Vögeln, Insekten und anderem Getier als Lebensraum dienen. Wer in seinem Garten Pfaffenhütchen, also einen Spindelstrauch, anpflanzt, wird Rotkehlchen anlocken. Spatzen sind übrigens Körnerfresser und Meisen mögen Insekten.