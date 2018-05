Neckargemünd. (cm) Bei der Bedarfsplanung für die Kindergärten liegt Neckargemünd voll im Plan: "Wir sind richtig gut", sagte Hauptamtsleiter Frank Moll in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bei der Vorstellung der Zahlen für das kommende Kindergartenjahr. "Die Musik spielt in Neckargemünd und Kleingemünd", erklärte Moll. Hier liege der Schwerpunkt bei den Bedarfsplanungen, die auf der Grundlage der Einwohnermeldestatistik sowie für unter und für über Dreijährige getrennt erstellt werden. In den Ortsteilen könne die Nachfrage weitestgehend mit den vorhandenen Einrichtungen abgedeckt werden.

"Bei den über Dreijährigen haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um die Nachfrage abzufangen", erklärte Hauptamtsleiter Moll. "Vielleicht bekommen die Eltern nicht immer den Wunschplatz für ihre Kinder, aber auf jeden Fall einen Platz im Stadtgebiet." Durch die Inbetriebnahme der evangelischen Kindertageseinrichtung in Kleingemünd und die Wiederaufnahme des Betriebs am alten Standort des evangelischen Kindergartens Im Brühl 12 in diesem September stehen 50 Plätze für über Dreijährige zusätzlich zur Verfügung. Dies habe zu einer deutlichen Entspannung der Situation in Kleingemünd geführt. Durch die weitere Besiedlung des Neubaugebiets werde die Nachfrage aber noch steigen.

Schwieriger seien die Planungen bei der Kleinkindbetreuung, erklärte Frank Moll: "Das ist ein Blick in die Glaskugel." Das Land nehme einen Bedarf von 34 Prozent an. Aber in Ballungsräumen und in Neckargemünd vor den Toren Heidelbergs sei die Nachfrage größer: "Wir haben mal mit 40 Prozent gerechnet, aber es werden wohl 50." Für unter Einjährige geht die Stadt von einer Nachfrage von zehn Prozent aus, für Ein- bis Zweijährige von 50 Prozent und für Zwei- bis Dreijährige von 90 Prozent. In der Kernstadt gibt es derzeit 86 Betreuungsplätze für Kleinkinder - diese sind alle belegt. Rein rechnerisch stehen damit für 43 Prozent Plätze zur Verfügung. Benötigt werden wohl mindestens 108 Plätze.

Da ab 1. August 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungslatz für Ein- bis Dreijährige besteht, sollen kurzfristig Planungen für den Bau einer Einrichtung mit zwei bis drei Gruppen erfolgen. Damit sollen auch die bestehenden Fördermöglichkeiten von bis zu 12 000 Euro pro Platz genutzt werden. Die Betriebsträgerschaft soll dem privaten Trägerverein "Rappelkiste" übertragen werden. Außerdem soll eine Erweiterung des Tagesmutterangebots der Einrichtung "Buntspechte" geprüft werden.