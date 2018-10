Unglück: In Eppelheim stirbt ein 41-Jähriger bei einem Brand in einem Wohnwagen.

Von Christoph Moll

Wie im Fluge ist das Jahr vergangen. Die Region erlebte 365 aufregende Tage. Heute blickt die RNZ im zweiten Teil der dreiteiligen Serie auf die Ereignisse rund um Heidelberg in den Monaten Mai bis August zurück (in Klammern der Erscheinungstag der jeweiligen Artikel). Hier geht es zum ersten Teil des Rückblicks.

Mai

> Drogen: Mit einem Messer und einem Beil verbreitet ein Mann in Sandhausen Angst und Schrecken. Er steht unter Drogen (2.).

> Badespaß: Die Freibäder in Bammental und Neckargemünd öffnen (12.).

> Leck: In Neckarsteinach droht ein mit Granitplatten beladenes französisches Lastschiff auf dem Neckar zu sinken. Abwasserrohre sind undicht, es muss mit einem Kran entladen werden (12.).

> Wasser: Der Wasserzweckverband Hardtgruppe feiert 100. Jubiläum (12.).

> Fußball: Manche Schulen planen nach Weltmeisterschaftsspielen am Vorabend später mit dem Unterricht zu starten (13.).

> Gong: In Dossenheim hat der Gong an der Neubergschule ausgedient. Ab sofort geht's mit Klassik in die Pause (14.).

> Brand: Bei einem Feuer in einem Wohnwagen in Eppelheim stirbt ein 41-jähriger Mann in den Flammen (15.).

> Naturbad: Nur fünf Tage nach dem Saisonstart muss das Naturbad in Neckargemünd wieder gesperrt werden. Der Grund: erhöhte Bakterienwerte (16.).

> "Witz": Eppelheims Bürgermeister Dieter Mörlein will den verurteilten Steuersünder und Ex-FC-Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß das Gefängnis ersparen und schreibt an Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Mörleins Idee: Hoeneß soll in den Eppelheimer Wasserturm (17.).

> Urteil: Der "Räuber mit Hut", der unter anderem 2010 die Volksbank in Waldwimmersbach überfallen hatte, wird zu über neun Jahren Haft verurteilt (17.).

> Vefolgungsjagd: Im Elsenztal liefert sich ein 14-Jähriger am Steuer eines gestohlenen Twingo eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei (19.).

> Abschied: Der Impfstoffexperte "Sanofi Pasteur" will St. Ilgen den Rücken kehren und nach Berlin ziehen (23.).

> Bienen: In Dossenheim rettet die Polizei ein Bienenvolk. Nahe der Schule werden 15.000 Bienen eingesammelt (23.).

> Exhibitionist: In einem Linienbus belästigt bei Nußloch ein Exhibitionist ein 14-jähriges Mädchen (24.).

> Superwahltag: Die Region erlebt einen langen Wahlsonntag. Es ist gleichzeitig Europa-, Kreistags-, Gemeinderats- und mancherorts noch Ortschaftsratswahl. Die Auszählungen dauern in manchen Gemeinden bis Montagabend (25.).

> Endspurt: In Neckargemünd werden in der Hauptstraße falsch verlegte Pflastersteine wieder ausgetauscht (31.).

> Verfolgung: In Leimen liefert sich ein 25-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei (31.).

Juni

> Gericht: Der Streit um den Edeka-Zaun in Eppelheim kommt vor Gericht (4.).

> Alla hopp: Viele Gemeinden in der Region hatten sich beworben, doch nur Meckesheim bekommt einen Bewegungsparcours der Dietmar-Hopp-Stiftung (6.).

> Ballerspiel: Die geplante "Lasertag-Arena" in Eppelheim wird genehmigt (6.).

> Fußball-WM: Lobbachs Bürgermeister Heiner Rutsch fliegt mit Freunden zur Fußball-WM nach Brasilien und berichtet in der RNZ von seinen Erlebnissen (11.).

> Verfolgungsjagd: Ein 47-Jähriger liefert sich in Gaiberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er hatte den Diebstahl seines Autos vorgetäuscht (11.).

> Gegenwind: Das Steinachtal wehrt sich gegen die Windkraft-Pläne bei Grein (13.).

> Betrunken: Zweimal am selben Tag wird in Neckargemünd ein betrunkener 52-Jähriger von der Polizei am Steuer seines Autos gestoppt (13.).

> Zusammenstoß: Bei einem Unfall bei Lingental stirbt ein 76-Jähriger (14.).

> Unfall: Bei einem schweren Unfall wird bei Leimen ein Mann lebensgefährlich verletzt (17.).

> Wende: An der Elsenztalschule in Bammental wird es doch eine dritte fünfte Klasse geben. Dafür wird ein Container im Schulhof aufgestellt (18.).

> Brände: In Gaiberg und Leimen brennen in zwei Nächten drei Autos (20.).

> Keime: Das Naturbad in Neckargemünd muss erneut wegen zu hoher Keimwerte geschlossen werden (20.).

>Ärger: In Eppelheim gibt es Ärger wegen eines von Bürgermeister Dieter Mörlein geplanten städtischen Zuschusses für Elektroautos. Ein Rentner wartet vergeblich auf selbigen. Der Gemeinderat kippt das Förderprogramm (23.).

> Pferdestecher: In Nußloch und Leimen verletzt ein Tierquäler drei Pferde mit einem spitzen Gegenstand (26.).

Juli

> Unglück: Auf dem Wanderweg zwischen Neckarsteinach und Dilsberg werden drei Wanderer von einem umstürzenden Baum getroffen und verletzt (1.).

> Baustellen: Keine Pause in der Neckargemünder Hauptstraße. Die Sanierung der katholischen Kirche beginnt (2.).

> Unfall: In Leimen kippt ein mit Zement beladener Sattelzug in einer Kurve um. Der Schaden: 200.000 Euro (2.).

> Jubiläum: Die Interessengemeinschaft Volksschauspiele (IGV) in Nußloch wird 20 Jahre. Zum Jubiläum wird "Der Raub der Sabinerinnen" vor Hunderten gezeigt (5.).

> Badeunfall: Ein 83-Jähriger stirbt bei Neckarsteinach nach einem Bad im Neckar (8.).

> Unfälle: Auf regennassen Straßen ereignen sich in der Region in 15 Stunden fünf Unfälle mit vier Verletzten. In Heiligkreuzsteinach rutscht ein Linienbus ohne Fahrgäste einen Hang hinunter (10.).

> Trickbetrug: In Leimen wechselt ein 68-Jähriger einem Unbekannten einen Euro. Der Trickbetrüger erbeutet 130 Euro (11.).

> Ende: Neckargemünd feiert das Ende der zweijährigen Sanierung der Hauptstraße (14.).

> Jubel: Die Region feiert den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft (14.).

> Naturbad: Vor dem Heidelberger Landgericht startet die Beweisaufnahme um Baufehler im Neckargemünder Naturbad (16.).

> WM-Party: Bammental feiert seinen bekanntesten Bürger: Fußball-Co-Bundestrainer Hansi Flick, der mit der Nationalelf Weltmeister wurde (17.).

> Diebstahl: Einem Dossenheimer wird zum zweiten Mal in fünf Monaten sein BMW X 5 gestohlen (17.).

> Formel 1: Die Meckesheimer Feuerwehr sorgt bei der Formel 1 auf dem Hockenheimring für den Brandschutz (19.).

> Promibesuch: Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl besucht ein Benefizkonzert des SAP-Orchesters in Eppelheim (21.).

> Blitzer: Nach dem tödlichen Unfall bei Lingental blitzt die Stadt Leimen nun auch auf der L 600 im Wald (23.).

> Streit: In Gaiberg wird um die Bebauung des "Wüsten Stücks" gerangelt (25.).

> Exhibitionist: In Leimen belästigt ein Fahrradfahrer eine 72-Jährige (26.).

> Fest: Tausende verfolgen die Vierburgenbeleuchtung in Neckarsteinach (28.).

> Kinderarbeit: Die Nußlocher Gemeinderäte weigern sich trotz VGH-Urteil, ein Verbot für Grabsteine aus Kinderarbeit aus der örtlichen Friedhofssatzung zu nehmen. Sie fassen bewusst zweimal rechtswidrige Beschlüsse (28.).

> Einbruch: Als eine 24-jährige Dossenheimerin nach Hause kommt, steht ein Einbrecher in ihrer Wohnung hinter der Tür. Er entschuldigt sich und geht (31.).

August

> Name: Mit einem Festakt feiert das Gymnasium Neckargemünd die Umbenennung in Max-Born-Gymnasium (1.).

>Ängste: Wegen des geplanten Leimbachausbaus fürchten die Anlieger in St. Ilgen um Gebäude und Bäume (2.).

> Hoffnung: Staatssekretärin Gisela Splett macht im Steinachtal Hoffnung auf eine baldige Sanierung der L 536 zwischen Altneudorf und Wilhelmsfeld (4.).

> Riesenschlange: In Nußloch fängt die Polizei einen Königspython (4.).

> Unfallserie: Auf der B 3 ereignen sich bei Leimen vier Unfälle in einer Woche (4.).

>Überfall: Zwei Räuber überfallen die Autobahnraststätte Hardtwald-Ost bei Sandhausen mit einer Pistole (5.).

> Katzen: Verwurmt und verfloht - in diesem Zustand werden auf dem Dilsberg 30 Katzen aus einem Haus gerettet. Die Besitzerin konnte sich nicht mehr um die Stubentiger kümmern (8.).

> Brisanz: Der SV Sandhausen erwartet die "Roten Teufel" aus Kaiserslautern. Die Polizei rüstet sich für ein Spiel mit Brisanz. Es bleibt jedoch ruhig (9./11.).

> Unfall: Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 45 bei Bammental werden fünf Personen verletzt (11.).

> Wende: Die siebenjährige Victoria kann auch weiterhin die nicht ganz barrierefreie Turmschule in Leimen besuchen. Jetzt kommt der Unterricht zu ihr (12.).

> Gegenwind: In Grein findet eine "Protestwanderung" gegen den geplanten Windkraftpark statt (18.).

> Umzug: Nach den Sommerferien müssen die Otto-Graf-Realschüler in Leimen wegen der Elektrosanierung teilweise in die Grundschule umziehen (19.).

> Huhn: Das Ehepaar Neumann in Heiligkreuzsteinach gibt ehemaligen Hochleistungshennen ein Altersheim (23.).

> Bobbycar: In Nußloch trifft sich die Elite des Bobbycar-Rennsports zu den Badischen Meisterschaften (25.).

> Rückkehr: Nach 60 Jahren halten sich wieder dauerhaft Störche im Elsenztal zwischen Bammental und Mauer auf (26.).

> Kopfstand: In Neckargemünd ereignet sich ein kurioser Unfall: Ein Mercedes fällt zwei Meter tief und ladet auf dem Dach. Verletzt wird niemand (29.).