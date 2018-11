Leimen. (fre/mün/pol) aktualisiert, 14.30 Uhr, 12. Januar Die beiden am Samstagabend in Leimen aufgefunden Toten waren ein Ehepaar, das seit kurzem getrennt lebte. Das teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Die 32 Jahre alte Frau und der 36 Jahre alte Mann haben zwei Kinder, die aber zur Tatzeit nicht in der Wohnung waren.

Die Polizei teilt mit, dass es zwischen dem Ehepaar in der vergangenen Zeit immer wieder Streitigkeiten gegeben habe. Vermutlich habe man sich am Samstagabend zu einer Aussprache getroffen, die dann eskalierte. Einzelheiten zum Tathergang lägen noch nicht vor, auch ein Termin für eine Obduktion stehe noch nicht fest.

Am Samstagabend war es in Leimen in der Rohrbacher Straße 27 zu dem Tötungsdelikt gekommen. Dort fanden Beamte des Polizeireviers in der Erdgeschosswohnung zwei leblose Menschen - eine Frau und einen Mann. Beide mittleren Alters. Kurz nach 18 Uhr war die Polizeibeamten am Samstag zu der Wohnung des Mannes gerufen worden. Sie hörten noch Schreie, als sie die Tür gewaltsam öffneten, war es zu spät. Die Frau lag blutüberströmt im Flur, im Wohnzimmer lag der Mann. Beide tot. Später fand das sofort hinzugezogene Morddezernat ein Messer und eine Schusswaffe, möglicherweise eine Schreckschusspistole. Genaueres konnte Siegfried Kollmar, der Leiter der Kriminalpolizei, in der Nacht zu Sonntag noch nicht sagen - die Spurensicherung war noch in der Wohnung. Aufgrund der äußeren Umstände schloss der Kripochef die Beteiligung eines Dritten aus.

Was sich in der Wohnung abgespielt hat, wer wen getötet und sich dann selbst das Leben genommen hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach dem ersten Stand sei von einer Beziehungstat auszugehen. An den Untersuchungen ist auch die Rechtsmedizin beteiligt. Inwieweit diese schon am Montag ein Obduktionsergebnis vorlegen kann, blieb am Samstagabend offen.