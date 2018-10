Neckargemünd. (cm) Technikinteressierte kamen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auf ihre Kosten, als es um den Beitritt der Stadt zum neuen Zweckverband "High-Speed-Netz Rhein-Neckar" ging. So erfuhren die Zuhörer von den Experten aus dem Landratsamt unter anderem, dass die einst von der Post verlegte Telekommunikationsinfrastruktur in der Region teilweise bis zu 90 Jahre alt ist, dass die Daten durch Glasfaserkabel im Gegensatz zu Kupferkabel nahezu ungebremst fließen oder dass für die Übertragung von besonders hochauflösenden Fernsehbildern eine Kapazität von 30 Megabit pro Sekunde benötigt werden.

Derzeit seien nur 2,6 Prozent der Gebäude in Deutschland an das Glasfasernetz angeschlossen, in Skandinavien seien es 40 Prozent. Langfristig führe an dieser Technik kein Weg vorbei. Man müsse handeln, sonst finde die vierte industrielle Revolution ohne Deutschland statt.

Und handeln will Neckargemünd auch. Die Gemeinderäte votierten einstimmig für den Beitritt zu dem neuen Zweckverband, der den Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet im Rhein-Neckar-Kreis vorantreiben soll. Private Anbieter wie die Telekom könnten diesen Ausbau - mit Kosten von 92 Milliarden Euro für ganz Deutschland - nicht stemmen, weil er sich nur langfristig rechnet, erklärten die Fachleute. Deshalb müsse dies die öffentliche Hand übernehmen und das Netz den Betreibern dann gegen Gebühr zur Verfügung stellen. Man lege die Basisinfrastruktur für die nächsten 50 bis 100 Jahre.

In Neckargemünd sollen für die Glasfaserkabel teilweise schon bei Sanierungen verlegte Leerrohre genutzt werden. Viele müssen jedoch erst noch verlegt werden. Dies soll bei ohnehin geplanten Sanierungen in den nächsten Jahren geschehen. Damit soll Geld gespart werden. Doch dafür ist eine Planung notwendig, die man dann in der Schublade hat. Und diese will der Zweckverband leisten. Erreicht wird zunächst ein Ausbau bis zur Verteilstation, auf den letzten Metern in die Häuser müssen sich die Daten weiter durch die "bremsenden" Kupferkabel zwängen. Noch besser ist ein Glasfaserausbau bis in die Häuser, was jedoch mit Aufgrabungen auf den Grundstücken verbunden ist.

Der Ausbau des Glasfasernetzes kostet für Neckargemünd etwa acht Millionen Euro, wobei die Stadt "nur" einen Eigenanteil von 30 Prozent zahlen muss. Als Flächengemeinde könnten die Investitionen nur über einen längeren Zeitraum und nicht auf einmal gestemmt werden.

Nur mit einem Glasfasernetz bleibe die Stadt auch in 20 Jahren als Wohnort noch interessant, meinte Bürgermeister Horst Althoff. "Wer das nicht anbieten kann, wird Probleme haben, seine Wohnung zu vermieten." Steffen Wachert (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass es keine großen Wohnblocks gebe, in denen man viele Nutzer auf einmal erreiche. "Es wird ein langer und schwieriger Weg", meinte er. Viele bräuchten außerdem jetzt einen schnellen Internetanschluss und nicht erst in 15 Jahren. Das Projekt sei ein Stück "Daseinsfürsorge", meinte Hermino Katzenstein (Grüne). Schade sei, dass man erst jetzt beginne. Vor ein paar Jahren hätte man das ganze Neubaugebiet in Kleingemünd anschließen können.

Der Beitritt zum Verband kostet die Stadt rund 13.000 Euro. Außerdem gaben die Räte grünes Licht für die 49.000 Euro teure Planung des Ausbaus in der Stadt sowie die Vorbereitung des Ausbaus in den Gewerbegebieten Wiesenbacher Tal und Neckarsteinacher Straße.