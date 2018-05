Nußloch. (fi) Mit einem feierlichen Festgottesdienst unter Beteiligung der Gemeinde, des Posaunenchores und des Kirchenchores wurde Pfarrerin Alexandra Mager in ihr neues Amt in der evangelischen Kirche eingeführt. "Du hast uns, Herr, gerufen": Mit dem passenden Gesangbuchlied wurde der Gottesdienst mit anschließendem Abendmahl eröffnet. Die Dekanin des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz, Annemarie Steinebrunner, zog mit den Kirchenältesten in die neu renovierte Kirche ein und betonte in ihrer Ansprache die Erwartungen, die sowohl die Kirchengemeinde als auch Alexandra Mager hegen.

Mager kommt in ein Gruppenpfarramt und wird zusammen mit Pfarrer Manfred Weida die Protestanten in Nußloch seelsorgerisch betreuen. Alexandra Mager ist verheiratet, hat drei Kinder und stammt aus Heddesheim. In Mannheim ging sie auf das Lessinggymnasium, in Tübingen und Heidelberg hat sie Jura und Theologie studiert.

Ihr Lehrvikariat führte sie 2007 nach Mannheim in die Auferstehungsgemeinde, Mager betreute auch die Johannisgemeinde auf dem Lindenhof. Ebenso war sie in der Christusgemeinde und in der Friedensgemeinde in der Mannheimer Oststadt tätig. In Nußloch wird sie nun im Gruppenpfarramt ihr Amt ausüben. Bis zur Renovierung des Pfarrhauses in der Ortsmitte bleibt Alexandra Mager noch in Mannheim wohnen.

"Im Team haben sie sich bereits bewiesen, Kinder und Familie sind gut organisiert", meinte die Dekanin. Im Gruppenamt kämen nun eine Frau und ein Mann, ein erfahrener älterer Kollege und eine junge Kollegin, zusammen; die Arbeitsgebiete würden aufgeteilt.

Mit einer Laterne, die viel Licht ausstrahlt, symbolisierte Dekanin Steinebrunner das Willkommen in der Gemeinde und im Dekanat. Welch hohen Stellenwert die Ökumene in Nußloch genießt, wurde deutlich durch die Anwesenheit des katholischen Pfarrers Arul Lourdu. Auch er wirkte mit bei der Segnung der neuen Pfarrerin.

Nach dem Gottesdienst wurde im evangelischen Gemeindehaus ein Empfang ausgerichtet. Hier waren es die Gruppen und Organisationen innerhalb der Kirchengemeinde, welche Alexandra Mager auf das Herzlichste in Nußloch willkommen hießen. "Offenheit und einen ehrlichen Umgang, das ist mein großer Wunsch", meinte die neue Pfarrerin zu ihrer neuen Wirkungsstätte.