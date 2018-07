Gaiberg. (fi) Während das Sanierungsprogramm in Gaiberg Fahrt aufnimmt, dümpelt die Neugestaltung der Bebauung in der Ortsmitte vor sich hin. Grund für den Gemeinderat erneut die Verwaltung damit zu beauftragen, mit dem bisherigen Interessenten für das Neukonzept ernsthaft das Gespräch zu suchen. Was Bürgermeister Klaus Gärtner längst getan hatte: "Auch auf das dritte Anschreiben an die Firma Dombrowski in Wiesloch gab es bislang keine Antwort", so der Rathauschef in der öffentlichen Sitzung.

Dann sei das wohl der falsche Partner gewesen, auf den sich der Rat verlassen habe, fasste Gemeinderat Ralph Steffen (SPD/Aktive Gaiberger) die Situation zusammen. Er forderte einen "Runden Tisch" und schlug vor, dass die Gemeinde das Projekt selbst in die Hand nimmt - ohne Bauträger. Bisher sind der Kommune noch keine Kosten entstanden, was durchaus einen Schwenk zulässt. Nur eben Zeit, die wurde unwiederbringlich verloren. Fraktionskollege Rolf-Dieter Schaetzle mahnte an, im künftigen Baugebiet "Mäuerlesäcker/ Fritzenäcker" die Handbremse zu lösen, damit die Sache ins Rollen komme. Das ist derzeit wegen der Fristen noch nicht möglich, so Ratschreiber Alexander Wenning. "Das Verfahren läuft."

Nicht laufen, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sollen Gaibergs Bürger. Und zwar kostengünstiger. In die aktuellen Wabengrenzen 136 und 156 des VRN hat sich - historisch gewachsen- ein Korridor hineingezwängt. So kostet beispielsweise die Fahrt nach Heidelberg mit der S-Bahn über Bammental 5,10 Euro, während die Fahrt mit dem Bus über Leimen für 3,70 Euro zu haben ist. Für die Verlegung von Gaiberg, Ochsenbach und Gauangelloch in die Wabe 136 verlangt der VRN allerdings einen zu dynamisierenden Kostenausgleich von 1000 Euro jährlich.

Die Große Kreisstadt Leimen hatte sich zur Übernahme der Hälfte der Kosten bereits positiv erklärt, die Gaiberger Verwaltung schlug nun vor: "Auch wir bringen diesen Betrag zur Aufwertung des Angebotes im Nahverkehrsbereich auf." Was bei allen außer bei Christa Charlotte Müller-Haider (GL) auf Zustimmung stieß. Sie störte sich an der Dynamisierung des Kostenausgleichs.

Bei der Änderung der Gebührenordnung der Kernzeit dagegen gab die Rätin ihren Widerstand auf, nachdem Bürgermeister Gärtner die Situation mehrfach erläutert hatte. Die Kernzeitgebühren wurden zum März 2012 erhöht, die Sozialstaffelung dabei gestrichen. Der Kreis übernahm diese sozialen Leistungen. Was sich zum Betreuungsjahr 2012/13 wieder änderte. "Da die Grundlage des damaligen Beschlusses entfallen war, sollten wir der Wiedereinführung der Sozialstaffel für derzeit fünf Familien zum 1. September zustimmen", so der Vorschlag des Vorsitzenden. Den bedürftigen Familien wird als Ausgleich die Gebühr für den Juli 2013 erlassen.