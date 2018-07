Nach der Devise 'Was man hat, muss man pflegen' wurden die Geräte überprüft. Foto: Geschwill

Leimen-St. Ilgen. (sg) Jetzt ist in den Geräteräumen der Kurpfalzhalle wieder alles picobello. Dafür haben die Mitglieder der Turnabteilung des TV Germania gesorgt. Turnusmäßig einmal im Jahr lädt die Vorstandschaft zur Frühjahrsputzaktion ein. Erfreulich viele waren dem Aufruf von Vereinschefin Britta Kettenmann und ihrem Stellvertreter Franz Weber gefolgt. In der Halle war jedes Alter vertreten: von der Jugend bis zu den Senioren. Alle krempelten die Ärmel hoch und machten sich an die Arbeit.

In den drei Geräteräumen und der Halle war Großputz angesagt. Alle Geräte wurden heraus geräumt, dann wurde die frei gewordene Fläche gekehrt, gesaugt und feucht aufgewischt. "Über den Winter hat sich viel Dreck und Staub angesammelt", berichtete Britta Kettenmann. Außerdem werden die Geräteräume auch bei Veranstaltungen mit genutzt.

So finden sich manchmal neben einer Menge Staubwolken auch leere Getränkebehälter und sonstige Abfälle - bis hin zu einem Fahrradschloss - auf der Kehrschaufel wieder. Die Gerätelager seien längst nicht mehr so verschmutzt wie früher, war zu erfahren. Dies sei aufmerksamen Lehrkräften zu verdanken, die beim Schulsport ein Auge darauf hätten, dass Schüler keine Taschentücher, Tüten, Essensreste oder Getränkeflaschen in den Geräteräumen hinterlassen.

Die Turngeräte wurden von den Germania-Freiwilligen bei der Gelegenheit gleich feucht abgewischt und die Lederüberzüge mit Pflegemittel behandelt. Alle Geräte wurden auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. "Alles wird von uns in Augenschein genommen, dann wissen wir auch, dass alles in Ordnung ist", erklärte Vereinsvorsitzende Britta Kettenmann. "Kleinere Reparaturarbeiten werden von uns übernommen, für die fachgerechte Wartung kommt einmal im Jahr die Firma Benz."

Einige Turngeräte stammen noch aus der Zeit der Halleneinweihung und sind mittlerweile über 40 Jahre alt. "Was man hat, muss man pflegen und erhalten", so die Devise der Germania-Geräteputzer. Doch nicht nur etliche Turngeräte, sondern auch der Hallenboden ist in die Jahre gekommen. Mittlerweile weist er Risse und Löcher auf, die provisorisch mit Klebeband abgedeckt wurden. Wie lange dieses Flickwerk hält, wird sich zeigen.

Der neue Hallenhausmeister Eric Akelbein unterstützte den TV Germania bei seiner Frühjahrsputzaktion und stellte Putzwagen und Werkzeug zur Verfügung.