Wiesenbach. (nah) Zu drei europäischen Gemeinden pflegt Wiesenbach Partnerschaften. In diesem Jahr ist ein großes Partnerschaftsfest geplant, das auch auf dem Rathausplatz und seiner Erweiterung stattfinden wird. Für den neuen Rathausplatz wurde daher in diesem Zusammenhang nun ein Name gesucht. Die Verwaltung unterbreitete dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung drei Vorschläge: "Platz der Freundschaft", "Partnerschaftsplatz" oder "Europaplatz". Favorisiert wurde von der Verwaltung der Name "Partnerschaftsplatz".

Seit mehr als 25 Jahren fühlen sich die Wiesenbacher der französischen Gemeinde Donnery verbunden. Die freundschaftlichen Bande mit der ungarischen Gemeinde Deszk bestehen in diesem Jahr exakt seit 25 Jahren und seit deren 20 wird die Freundschaft zu Smiltene in Lettland mit Leben erfüllt. Über die Jahre wurden die Freundschaften durch kulturellen und sportlichen Austausch gefestigt. Letztendlich waren und sind es aber immer die Menschen in den vier Gemeinden, die sich mit großem Engagement, mit Herzlichkeit und Sympathie immer wieder begegnen.

Die Geschmäcker sind verschieden und das spiegelten auch die Beiträge in der Gemeinderatssitzung wider. Markus Bühler (Grüne) hatte Wiesenbacher Bürger befragt und dabei ermittelt, dass die Bezeichnung "Platz der Freundschaft" am besten ankam. Sabine Dörr-Gora (SPD) fühlte sich bei diesem Namen in alte DDR-Zeiten versetzt und schlug den Namen "Europaplatz" vor. Das fand Gernot Echner (FW) für eine Gemeinde der Größe Wiesenbachs etwas überzogen. Auch er sprach sich für "Platz der Freundschaft" aus. Wolfgang Hannemann (CDU) wollte wissen, ob ein Schild den Namen des Platzes ausweisen werde, was Bürgermeister Eric Grabenbauer bestätigte. Peter Schmitt (CDU) schlug die Bezeichnung "Freundschaftsplatz" vor und Wolfgang Arnold (Grüne) schloss sich seinem Fraktionskollegen Bühler an: Wenn man die Partnerschaftsarbeit sehe, dann seien mit den Jahren Freundschaften entstanden. Deswegen werde der Name "Platz der Freundschaft" diese Entwicklung sehr gut gerecht.

Der Vorschlag "Platz der europäischen Freundschaft" von Jürgen Berger (SPD) wurde zur Abstimmung gestellt und mehrheitlich abgelehnt. Für den Namen "Platz der Freundschaft" votierten sieben Gemeinderäte mit Ja, vier Räte stimmten mit Nein und zwei enthielten sich der Stimme.