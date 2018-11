Ist das nicht...? Die Gauangellocher schauten sich die Fotos ganz genau an, in der Ahnengalerie finden sich schließlich Vorfahren und Verwandte. Foto: A. Dorn

Leimen-Gauangelloch. (agdo) Dass Pfarrer auch mal ganz gemütlich einen trinken, zeigt ein Bild der Fotoausstellung "111 Jahre evangelische Kirche". Es zeigt den von 1933 bis 1966 amtierenden Pfarrer Reich beim genüsslichen Trinken eines Weins. Die evangelische Kirchengemeinde hatte zum Kirchenjubiläum eine Fotoausstellung in ihrem Gotteshaus aufgebaut, was natürlich den ein oder anderen Besucher in das angenehm kühle Gemäuer lockte.

Als Gemeinde sei man ständig unterwegs, um Neues zu erleben, sagte Pfarrer Johannes Beisel bei der Vernissage. Und diese Entwicklung ist auf den Fotos zu sehen, die übrigens noch bis November in der Kirche zu betrachten sind. Die Ausstellung zeigt überwiegend Schwarz-Weiß-Fotografien in verschiedenen Größen und schmückt sogar die Empore der Kirche. Das sind auch die Fotos, die sofort ins Auge springen. Zumindest sind es - außer dem eingangs erwähnten Bild - die größten Fotos rund um das Gotteshaus.

Einige Besucher warfen dann auch einen Blick auf die Empore. Die Fotos faszinieren, man kann kaum den Blick von ihnen abwenden. Sie zeigen Kirchenglocken - und die hat die Gemeinde gleich drei Mal aufs Neue bekommen. Die ersten beiden Glocken fielen - wie übrigens alle anderen Kirchenglocken auch - dem Ersten sowie Zweiten Weltkrieg zum Opfer. Sie wurden eingeschmolzen und zu Munition verarbeitet.

Die jetzigen Kirchenglocken verrichten seit 62 Jahren ihren Dienst. Ein Foto dokumentiert ihre Ankunft: Damals zogen vier Pferde die schweren Stahlglocken auf einem Wagen mitten durch den Ort. "Das war damals das wohl bedeutendste Ereignis und lockte ganze Scharen von Gauangellochern auf die Straße", so Pfarrer Beisel. Einige Fotos zeigen eine Ahnengalerie und andere die Pfarrer der Gemeinde, die in den letzten 111 Jahren seit Entstehung der Kirche in Gauangelloch gewirkt haben. Zu finden sind auch Fotos aus der jüngeren Vergangenheit, die sind in Farbe und zeigen die Kirche in all ihren Facetten.

Die Vernissage fand im Rahmen des Sommerfestes unter dem Motto "Lebendig wie ein Fisch im Wasser" statt. Geboten wurde rund um das Gemeindehaus ein Kinderprogramm mit Tombola und auch der Männergesangsverein sang Pfarrer Beisel zufolge einige Takte. Übrigens hat die Kirchengemeinde den ersten Schritt im Förderprogramm der Landeskirche geschafft: Sie hat im ersten der drei Jahre einen gespendeten Betrag zusammenbekommen, der von der evangelischen Landeskirche später verdoppelt wird.