Von Agnieszka Dorn

Sandhausen. Ein Schlauchboot, ein farbenfrohes Strandtuch und eine Strandtasche vollbepackt nicht nur mit Sonnencreme, sondern mit Büchern - das macht Lust auf Sommer, die nahen Sommerferien und vor allem aufs Lesen. Die Gemeindebibliothek hat eine wahre Schmökerecke für acht- bis 13-jährige Leseratten aufgebaut - jetzt können die lesereichen Ferien kommen. Eingebettet in die bundesweiten Leseklubaktionen des Bibliotheksverbandes fand jetzt unter dem Motto "Heiß aus Lesen" in Sandhausen für die künftigen Fünft- bis Achtklässler zum Klub-Auftakt eine Literaturinformationsveranstaltung statt.

Den weiten Weg extra aus Berlin hatte "Lesetante" Tina Kemnitz mit ihren Literaturempfehlungen "Tolles Buch" auf sich genommen und brachte im Gepäck sechs verschiedene Kinder- und Jugendbücher mit, die sie absolut unterhaltsam vorstellte. Das wurde für die versammelte Kinderschar zu einem wahren Erlebnis.

So bekamen die Schüler gleich zu Beginn hilfreiche Tipps, wie man charmant die Eltern davon überzeugen kann, an das eigene Lieblingsbuch zu kommen. Und wie? Für diejenigen, die ein tolles Zeugnis erwartet, gelte folgendes Argument: "Die Noten sind so gut, ich möchte als Belohnung mein Lieblingsbuch". Es gibt aber auch noch die andere Variante für vielleicht nicht so gute Schüler: "Die Noten sind nicht gut, ich muss noch mehr lesen, um besser zu werden und möchte mein Lieblingsbuch".

Und dann ging es los. Das Buch "Das knallt dem Frosch die Locken weg! Experimente für kleine und große Forscher" von Mark Benecke war sogleich Programm. Der Autor stellt nämlich die These auf, dass rohe Spaghettis gewöhnlich in mehr als zwei Teile zerbrechen. Das probierten vier Kinder auch gleich aus. Bei "Schauergeschichten vom schwarzen Schiff" von Chris Priestley bekamen die Schüler große Augen und der ein oder andere hielt sich sogar bei der gruseligen Geschichte entsetzt die Hand vor dem Mund. Und auch ein Blick in die Zukunft wurde durch eine "Wahrsagerkugel" geworfen.

Und wie läuft die Aktion "Heiß auf Lesen" ab? Die Schüler müssen sich für die Aktion anmelden und bekommen kostenlos einen Klubausweis. Mindestens drei Bücher müssen in den Sommerferien ausgeliehen, gelesen und sogar von den Schülern bewertet werden. Zum Schluss gibt es eine Belohnung.