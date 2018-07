Sandhausen. (cm) Georg Diem hat die Rhein-Neckar-Zeitung gelesen. Und ist an einem Bericht über die Einführung eines W-Lan-Hotspots in einer Stadt hängengeblieben. "Wäre das auch nicht etwas für Sandhausen?", hat er sich gedacht und fragte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates bei Bürgermeister Georg Kletti nach: "Was würde das kosten und was würde auf die Gemeinde zukommen?"

"Das ist Nummer 967 auf unserer To-do-Liste der guten Ideen", antwortete der Rathauschef nicht ganz ohne Humor. Man räume dem Thema des mobilen Internets als Kommune nicht die höchste Priorität ein, da der Empfang der neuesten Technologie LTE in Sandhausen gut sei, erklärte Kletti. "Außerdem hat fast jeder W-Lan daheim." Im Moment seien andere Themen wichtiger. "Andere Dinge killen uns übermorgen, wenn sie nicht morgen erledigt sind", meinte Kletti. "Ein nicht vorhandenes öffentliches W-Lan killt uns aber auch in zwei Wochen noch nicht." Eventuell könne man Geld dafür aber einmal in den Haushalt aufnehmen.

Da es keine weiteren Fragen von Gemeinderäten und - anders als sonst - auch keine von Zuhörern gab, geriet der Bürgermeister ins Grübeln: "Diese Sitzung stimmt mich nachdenklich", meinte Kletti, fand aber dann eine Erklärung: "Es scheint eben alles in Ordnung zu sein."