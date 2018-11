Von Sabine Hebbelmann

Nußloch. Sie war ständig unterwegs und viel auf Reisen. Christina Gonzalez ist ein Energiebündel und hatte gerade den Schiffsführerschein gemacht, als sie 2002 bei einem Spaziergang auf eine verwahrloste Schafherde traf. Seitdem gibt es für sie keinen Urlaub mehr. Doch der Reihe nach:

Nachdem der Besitzer ermittelt wurde, schaltete sie einen Tierarzt ein und päppelte die gut 30 völlig entkräfteten Tiere auf. Gerne wollte sie die Schafe danach abgeben, doch da alle Interessenten nur deren Fleisch vermarkten wollten, brachte sie das nicht übers Herz.

Am Hang zwischen Leimen und Nußloch pachtete sie ein Grundstück und baute Zäune und Unterstände. Später kamen halb verhungerte Ziegen dazu. Auch fünf Ponys hat sie vor dem Metzger gerettet. Max sei fünf Jahre angebunden gewesen, berichtet Gonzalez. Als das Shetlandpony zu ihr kam, seien ihm beim ungewohnten Auslauf gleich zwei Kniescheiben rausgesprungen.

"Mit Hilfe von Betttüchern haben wir ihn mit den Nachbarn in den Anhänger getragen", erzählt sie. Das Pony bekam eine OP und durfte nach Iffezheim in einen schicken Stall zur Reha. Heidelberger Studentinnen haben drei Laborschafe vermittelt und ihr Versprechen eingelöst, die Pflege zu finanzieren. Fünf Mann schafften es schließlich, die verängstigten Schafe in den Stall zu bekommen. Molly ist inzwischen so zutraulich geworden, dass sie ihren Kopf an Gonzalez' Wange reibt. Gerne erinnert sie sich, wie sie Ziegenbock Bärle, der auf dem Hof geboren wurde, in der wärmenden Sonne auf dem Arm gehalten hatte. "Es gibt schon wunderschöne Erlebnisse mit den Tieren", sagt sie. "Aber sie kosten auch viel Zeit und Geld."

Jeden Tag kümmert sich die 63-jährige Heidelbergerin sechs bis acht Stunden um Hof und Tiere - auch am Wochenende. Der Verein "Glück im Schafspelz", den Gonzalez 2008 gründete, um das Geld für Futter und Tierarzt aufzubringen, hat inzwischen gut hundert Mitglieder.

"Tanja kommt zweimal die Woche mit ihren Kindern, mistet den Stall und striegelt die Pferde", berichtet Gonzalez. Doch die meisten der rund zehn Aktiven, die ihr bei der Pflege der Tiere helfen, sind berufstätig und haben nicht regelmäßig Zeit. "Sie genießen es, dass sie bei mir abschalten können", sagt sie.

Sie selbst sei zufriedener geworden und habe sogar das Rauchen aufgegeben, sagt die Rentnerin. "Ich lasse den ganzen Stress der Stadt hinter mir. Wenn ich hier wohnen dürfte, würde ich es sofort tun." Nachdem ihr treuer Begleiter Caro, ein Border Collie, kürzlich starb, ist es nun Rex, der über die Tiere wacht. Zwölf Jahre lag er an der Kette und galt im Tierheim als Notfall. Jetzt darf er den Rest seines Lebens auf dem Gnadenhof verbringen.

Cara, ein türkischer Hirtenhund, lebt seit fünf Jahren im Tom-Tatze-Tierheim in Walldorf und gilt als schwer vermittelbar. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, hat sich die Heidelbergerin schon mit ihr im Zwinger einsperren lassen. Inzwischen freut sich die Hündin, wenn sie kommt. Im Herbst will sie Cara zu sich auf den Hof holen.

Ansonsten nimmt die Rentnerin keine Tiere mehr an. Vielmehr sucht sie regelmäßige Hilfe und einen würdigen Nachfolger, denn lange könne sie die schwere Arbeit auf dem Gnadenhof nicht mehr stemmen.

Doch mit Flamencotänzerin Petra Müller plant sie schon die nächste Aktion. Unter dem Titel "Lichtblicke" will sie am 8. November in deren Studio in Handschuhsheim einen Abend mit Flamenco und Kurzvorträgen (unter anderem zu bewusster Ernährung) gestalten und bei der Gelegenheit auch ein Tier aus dem Tierheim vorstellen. Und auf dem Hof wird es auch dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben.

Info: Informationen über den Verein unter www.glueck-im-schafspelz.de